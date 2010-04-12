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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1113111411151116>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:25

  pppman написав:
  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody

уже 23... вангуют на конец года :roll:
противно становится смотреть на эти грязные зеленые бумажки :mrgreen:

Там прогнози брєдові, колись євро там відслідковував))
twin
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:38

  чик написав:
  zzzzzz написав:Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50

пивденный давно па 40...


Позвонил в Пивденный)) Потешный банк)) Сначала 30 минут никто не брал трубку, потом сказали валюты сейчас нет, но привезут во второй половине дня и продать смогут АЖ 1 тыщу доляров :mrgreen: ( Киев,левобережка )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:44

Вот мне бы такую уверенность в курсе ))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:50

  zzzzzz написав:Позвонил в Пивденный)) Потешный банк))

у нас юнекс и белка так себя часто ведут, а пивденный нормально...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:51

  zzzzzz написав:Вот мне бы такую уверенность в курсе ))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых

Не парьтесь, не Ваше это...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:06

Белка уже 40 поставила
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:06

  Yuri_61 написав:А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?

Я брал и дороже. Аленем себя не считаю.Главное иметь деньги его покупать.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:08

В белке есть по 40 ..поехал трошки докупить
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11

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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11

  zzzzzz написав:Белка уже 40 поставила

Південний після обіду 35 поставить, може навідаюсь...
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