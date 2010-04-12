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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:38
чик написав: zzzzzz написав:
Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
пивденный давно па 40...
Позвонил в Пивденный)) Потешный банк)) Сначала 30 минут никто не брал трубку, потом сказали валюты сейчас нет, но привезут во второй половине дня и продать смогут АЖ 1 тыщу доляров
( Киев,левобережка )
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:44
Вот мне бы такую уверенность в курсе ))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:50
zzzzzz написав:
Позвонил в Пивденный)) Потешный банк))
у нас юнекс и белка так себя часто ведут, а пивденный нормально...
а шо делать?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:51
zzzzzz написав:Вот мне бы такую уверенность в курсе
))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых
Не парьтесь, не Ваше это...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:06
Белка уже 40 поставила
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:06
Yuri_61 написав:
А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
Я брал и дороже. Аленем себя не считаю.Главное иметь деньги его покупать.*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:08
В белке есть по 40 ..поехал трошки докупить
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11
Альфа онлайн по 26.35
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:11
zzzzzz написав:
Белка уже 40 поставила
Південний після обіду 35 поставить, може навідаюсь...
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