А может и не поставит. Перед выходным днем может пойти откуп.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:15
А может и не поставит. Перед выходным днем может пойти откуп.
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:16
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво - у другій.
Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво — у другій.
Ми очікуємо дуже велику активність клієнтів до обіду за рахунок двох чинників:
1) Інвесторам (як місцевим, так і нерезидентам) треба розрахуватися за куплені вчора на аукціоні Мінфіну України облігації. Мінфін продав їх на 10,9 млрд гривень (за курсом НБУ), в тому числі майже на 166 млн доларів паперів номінованих відразу в валюті. Таким чином «чистими» в гривні необхідно близько 6,5 млрд. Основні обсяги продажів валюти під ці купівлі ОВДП іноземці вже зробили вчора. Але тим не менш, багато хто сьогодні з них буде оперативно допродавати валюту до обіду, щоб остаточно покрити потребу в гривні для розрахунків.Це спрацює на користь нацвалюти і пожвавить ринок до 11-12 години;
2) Завершення господарських операцій у більшості клієнтів перед Днем Перемоги. Як покупці, так і продавці будуть поспішати закрити всі свої зовнішньоекономічні операції в першій половині дня, щоб потім «не зависнути» зі своїми угодами та поставками товарів і продукції до п'ятниці. Це також підвищить активність клієнтів до обіду.
Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку. Обсяги операцій складуть до 420 млн доларів при укладенні до 480 угод.
Рішення НБУ про збільшення з сьогоднішнього дня щомісячної суми дозволених до репатріації дивідендів для «дочок» іноземних компаній з 7 до 12 млн євро — поки не вплине на поведінку міжбанку. Цим клієнтам ще потрібно переорієнтуватися під нові можливості та накопичити під це грівну. Тому реально це послаблення спрацює вже в наступний період репатріації дивідендів (тобто в слідуючому місяці).
При наявності надлишку пропозиції валюти — ми знову побачимо на ринку Нацбанк з викупом долара в «анонімному» форматі через Matching.
Спекулянти продовжать сьогодні працювати «в дві сторони», але періодично будуть намагатися розгойдати ринок при першій можливості.
Ми прогнозуємо на середу коридор по долару в межах 26,20-26,35 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів у першій половині дня і майже повним затишшям — у другий.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,20- 26,35 і продаж 26,42-26,60 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,4050 гривень та продаж 26,47-26,55 гривень.
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:17
рано піть боржомі, 20 на носі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:18
ТАС онлайн тоже 26.35 уже.
Хоть бери кредит на покупку бакса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ми тут якісь копійки ловимо, а може глобально націлились на прокол рівня 26,00
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не ну правильно НБу делает, что курс снижается. Желающих купить бакс прямо щас так резко падает, многие желающие сидят на заборах, переобутые в кеды, каждый день почасово отслеживая курс на МБ и на ЧР. Не сегодня, нет, жду завтра. Первое правило: "Не покупай $, пока его курс падает и не остановился. Остановится, дождись куда дальше: в гору или вниз. Если в гору, то сразу покупай немедля."
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