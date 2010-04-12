Додано: Сер 08 тра, 2019 10:16

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво - у другій.

Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво — у другій.



Ми очікуємо дуже велику активність клієнтів до обіду за рахунок двох чинників:



1) Інвесторам (як місцевим, так і нерезидентам) треба розрахуватися за куплені вчора на аукціоні Мінфіну України облігації. Мінфін продав їх на 10,9 млрд гривень (за курсом НБУ), в тому числі майже на 166 млн доларів паперів номінованих відразу в валюті. Таким чином «чистими» в гривні необхідно близько 6,5 млрд. Основні обсяги продажів валюти під ці купівлі ОВДП іноземці вже зробили вчора. Але тим не менш, багато хто сьогодні з них буде оперативно допродавати валюту до обіду, щоб остаточно покрити потребу в гривні для розрахунків.Це спрацює на користь нацвалюти і пожвавить ринок до 11-12 години;



2) Завершення господарських операцій у більшості клієнтів перед Днем Перемоги. Як покупці, так і продавці будуть поспішати закрити всі свої зовнішньоекономічні операції в першій половині дня, щоб потім «не зависнути» зі своїми угодами та поставками товарів і продукції до п'ятниці. Це також підвищить активність клієнтів до обіду.



Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку. Обсяги операцій складуть до 420 млн доларів при укладенні до 480 угод.



Рішення НБУ про збільшення з сьогоднішнього дня щомісячної суми дозволених до репатріації дивідендів для «дочок» іноземних компаній з 7 до 12 млн євро — поки не вплине на поведінку міжбанку. Цим клієнтам ще потрібно переорієнтуватися під нові можливості та накопичити під це грівну. Тому реально це послаблення спрацює вже в наступний період репатріації дивідендів (тобто в слідуючому місяці).



При наявності надлишку пропозиції валюти — ми знову побачимо на ринку Нацбанк з викупом долара в «анонімному» форматі через Matching.



Спекулянти продовжать сьогодні працювати «в дві сторони», але періодично будуть намагатися розгойдати ринок при першій можливості.



Ми прогнозуємо на середу коридор по долару в межах 26,20-26,35 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів у першій половині дня і майже повним затишшям — у другий.



Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,20- 26,35 і продаж 26,42-26,60 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,4050 гривень та продаж 26,47-26,55 гривень.