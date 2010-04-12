RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1113111411151116

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:15

  twin написав:
  zzzzzz написав:Белка уже 40 поставила

Південний після обіду 35 поставить, може навідаюсь...

А может и не поставит. Перед выходным днем может пойти откуп.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33185
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 6331 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:16

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво - у другій.
Середа на валютному ринку пройде дуже динамічно в першій половині дня і досить мляво — у другій.

Ми очікуємо дуже велику активність клієнтів до обіду за рахунок двох чинників:

1) Інвесторам (як місцевим, так і нерезидентам) треба розрахуватися за куплені вчора на аукціоні Мінфіну України облігації. Мінфін продав їх на 10,9 млрд гривень (за курсом НБУ), в тому числі майже на 166 млн доларів паперів номінованих відразу в валюті. Таким чином «чистими» в гривні необхідно близько 6,5 млрд. Основні обсяги продажів валюти під ці купівлі ОВДП іноземці вже зробили вчора. Але тим не менш, багато хто сьогодні з них буде оперативно допродавати валюту до обіду, щоб остаточно покрити потребу в гривні для розрахунків.Це спрацює на користь нацвалюти і пожвавить ринок до 11-12 години;

2) Завершення господарських операцій у більшості клієнтів перед Днем Перемоги. Як покупці, так і продавці будуть поспішати закрити всі свої зовнішньоекономічні операції в першій половині дня, щоб потім «не зависнути» зі своїми угодами та поставками товарів і продукції до п'ятниці. Це також підвищить активність клієнтів до обіду.

Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку. Обсяги операцій складуть до 420 млн доларів при укладенні до 480 угод.

Рішення НБУ про збільшення з сьогоднішнього дня щомісячної суми дозволених до репатріації дивідендів для «дочок» іноземних компаній з 7 до 12 млн євро — поки не вплине на поведінку міжбанку. Цим клієнтам ще потрібно переорієнтуватися під нові можливості та накопичити під це грівну. Тому реально це послаблення спрацює вже в наступний період репатріації дивідендів (тобто в слідуючому місяці).

При наявності надлишку пропозиції валюти — ми знову побачимо на ринку Нацбанк з викупом долара в «анонімному» форматі через Matching.

Спекулянти продовжать сьогодні працювати «в дві сторони», але періодично будуть намагатися розгойдати ринок при першій можливості.

Ми прогнозуємо на середу коридор по долару в межах 26,20-26,35 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів у першій половині дня і майже повним затишшям — у другий.

Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,20- 26,35 і продаж 26,42-26,60 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,4050 гривень та продаж 26,47-26,55 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 866
З нами з: 14.09.13
Подякував: 145 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:17

  twin написав:
  zzzzzz написав:Белка уже 40 поставила

Південний після обіду 35 поставить, може навідаюсь...


рано піть боржомі, 20 на носі :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:18

ТАС онлайн тоже 26.35 уже.
Хоть бери кредит на покупку бакса :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8297
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6046 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ми тут якісь копійки ловимо, а може глобально націлились на прокол рівня 26,00 :roll:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 19.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1113111411151116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, greenozon, V2, Vint і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6622 1424252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1453, 1454, 1455
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14544 1722960
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 02:30
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.