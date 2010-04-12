Вкладчик1234 написав:ТАС онлайн тоже 26.35 уже. Хоть бери кредит на покупку бакса
мысль и у меня была такая, тем более очередная кратная девальвация то будет. Она не может не быть. Вот как бы подгадать только. Или тут действует принцип: они там знают, что мы знаем, о том, что должна быть девальвация. А они её и не будут устраивать, пока народ не потеряет страх, понесёт всё в гривне на депозите.под высокие проценты. Во тогда, когда большинство перестанет думать о ней, она нагрянет тут какт тут. Как мешком из за угла. Сюрпрааааайз! Ведь до этого для нас девальвация всегда была неожиданностью. Как и ревальвация (при Тимошенко в 2004г ?)
Аналогично. На этот год поставил для себя цель выйти на средний курс откупа 27.0 Перед выборами купил 2 равные порции по 27.4 и 27.2, когда появятся свободные средства куплю еще 3-4 по той цене какая будет, положу на депозит. Надеюсь выйти на среднюю ниже 26.8, что лично для меня вполне достаточно, с учетом моих прогнозов на курс на этот год и через год.
twin написав:Ми тут якісь копійки ловимо, а може глобально націлились на прокол рівня 26,00
якими інструментами? Немає попиту на долар? Чи інвестори масово кинулися підвищувати рівень ВВП? Хочут прогнутися перед Зе? НА мою думку, просто сезонний тренд, а враховуючи, що в цьому році завели під ОВДЗ валюти більше в 3 (три) рази чим в минулому, то мінімум повинен бути менше минулорічного. АЛЕ, велике але, ці всі 1,5 млрд, що заведені будуть виводи. Питання коли? Плюс віддавати борги потрібно. Тому і максимум буде бульшим минулорічного, гойдалки збільшуються, а на амплітуді можливе все...МБ 10, 11 не працює, в понеділок-вівторок зайде трішки більше, потім інагурація. Далі прогнозувати складно.
Якраз 10-11 робочі дні. А так погоджуюсь, потім почнуть виводити. Або команда Зе зробить чудо і все піде навпаки, тобто заведуть ще більше))
Прихожу к выводу: не надо устанавливать планку откупа или слива для себя. Например, вот в этом году я так думал, анализируя графики курса бакса за прошлые года и то что нам втирают в мазги аналитеги разные (типа в 2019 многа выплат в МВФ надо будет и тп. ахинею, не учитывая, что заробитчане вливают в Украину 11 ярдов $ в Украину в в 2018, а в 2019г их ещё больше будет и не пишут про ОВДП) А в результате фактичекий курс намного ниже установленной мной планкой. А вообще, считаю, что искусственно курсом управляют. А потом аналитеги задним числом натягивают причины на факты. Вот сколько ярдов $ завели в Украину для покупки гривневых ОВДП. Вы серьёзно полагаете, что эти смехотворные суммы могли повлиять на курс?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Беня выдал интервью: https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00 Что услышано. - в Венесуэле неплохо. Мы знаем кто это все устроил. - Популизмом пугать не надо. - МВФ проводит над Украиной эксперимент как из богатой страны сделать бедную
Короче, я не пойму, почему падает курс. Если это позиция будущего Президент, то это жеппа! Хотите потом бегать сливать грвину, когда курс будет 40?
"При курсе 40 за доллар наша экономика не выдержит!" (С)
Уже было 40 в 2015-м.
Бумаги в валюте размещены со сроком обращения:
526 дней – на 8,271 млн долларов под 7,25% годовых, 456 дней – на 73,706 млн долларов под 40 на два дня, 470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.
Бумаги в валюте (те, что под 3.85) - это явно не рыночное размещение (так не бывает, чтоб процент сразу упал вдвое на те же бумаги в тот же день, ясно и ослу). Вобщем, под конец вывода бабла таки засветились, что идет рисование. И очень негусто с учетом того, что отдать в ближайшие дни надо больше ярда баксов.
40 на два дня - не считается ...
По поводу 3,85% годовых, мое мнение - это как депо до востребования, процент естественно меньший, но забрать можно ранее. Тонкостей данной ЦБ не знаю, на ветке ОВГЗ никто тоже не пояснил.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 08 тра, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
hxbbgaf написав:470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.
Бумаги в валюте (те, что под 3.85) - это явно не рыночное размещение (так не бывает, чтоб процент сразу упал вдвое на те же бумаги в тот же день, ясно и ослу). Вобщем, под конец вывода бабла таки засветились, что идет рисование. И очень негусто с учетом того, что отдать в ближайшие дни надо больше ярда баксов.
3.85% - это с правом досрочного погашения. Можно сдать в любой момент.