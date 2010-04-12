Додано: Сер 08 тра, 2019 10:36

Вкладчик1234 написав: ТАС онлайн тоже 26.35 уже.

Хоть бери кредит на покупку бакса ТАС онлайн тоже 26.35 уже.Хоть бери кредит на покупку бакса

мысль и у меня была такая, тем более очередная кратная девальвация то будет. Она не может не быть. Вот как бы подгадать только.Или тут действует принцип: они там знают, что мы знаем, о том, что должна быть девальвация. А они её и не будут устраивать, пока народ не потеряет страх, понесёт всё в гривне на депозите.под высокие проценты. Во тогда, когда большинство перестанет думать о ней, она нагрянет тут какт тут. Как мешком из за угла. Сюрпрааааайз!Ведь до этого для нас девальвация всегда была неожиданностью. Как и ревальвация (при Тимошенко в 2004г ?)