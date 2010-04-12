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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11151116111711181119>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:36

  Вкладчик1234 написав:ТАС онлайн тоже 26.35 уже.
Хоть бери кредит на покупку бакса :)


мысль и у меня была такая, тем более очередная кратная девальвация то будет. Она не может не быть. Вот как бы подгадать только.
Или тут действует принцип: они там знают, что мы знаем, о том, что должна быть девальвация. А они её и не будут устраивать, пока народ не потеряет страх, понесёт всё в гривне на депозите.под высокие проценты. Во тогда, когда большинство перестанет думать о ней, она нагрянет тут какт тут. Как мешком из за угла. Сюрпрааааайз!
Ведь до этого для нас девальвация всегда была неожиданностью. Как и ревальвация (при Тимошенко в 2004г ?)
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:36

  Яша написав:
  Yuri_61 написав:А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?

Я брал и дороже. Аленем себя не считаю.Главное иметь деньги его покупать.

*Відправлено з Чату

Аналогично. На этот год поставил для себя цель выйти на средний курс откупа 27.0
Перед выборами купил 2 равные порции по 27.4 и 27.2, когда появятся свободные средства куплю еще 3-4 по той цене какая будет, положу на депозит.
Надеюсь выйти на среднюю ниже 26.8, что лично для меня вполне достаточно, с учетом моих прогнозов на курс на этот год и через год.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:42

  Яша написав:Нбу свою 20 купил ещё час назад. Одного не понимаю, - почему не 120?

*Відправлено з Чату


Потихонечку, аккуратненько ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:43

  edgar_po написав:
  twin написав:Ми тут якісь копійки ловимо, а може глобально націлились на прокол рівня 26,00 :roll:

якими інструментами? Немає попиту на долар? Чи інвестори масово кинулися підвищувати рівень ВВП? Хочут прогнутися перед Зе? НА мою думку, просто сезонний тренд, а враховуючи, що в цьому році завели під ОВДЗ валюти більше в 3 (три) рази чим в минулому, то мінімум повинен бути менше минулорічного. АЛЕ, велике але, ці всі 1,5 млрд, що заведені будуть виводи. Питання коли? Плюс віддавати борги потрібно. Тому і максимум буде бульшим минулорічного, гойдалки збільшуються, а на амплітуді можливе все...МБ 10, 11 не працює, в понеділок-вівторок зайде трішки більше, потім інагурація. Далі прогнозувати складно. :arrow:

Якраз 10-11 робочі дні.
А так погоджуюсь, потім почнуть виводити. Або команда Зе зробить чудо і все піде навпаки, тобто заведуть ще більше))
twin
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прихожу к выводу: не надо устанавливать планку откупа или слива для себя. Например, вот в этом году я так думал, анализируя графики курса бакса за прошлые года и то что нам втирают в мазги аналитеги разные (типа в 2019 многа выплат в МВФ надо будет и тп. ахинею, не учитывая, что заробитчане вливают в Украину 11 ярдов $ в Украину в в 2018, а в 2019г их ещё больше будет и не пишут про ОВДП)
А в результате фактичекий курс намного ниже установленной мной планкой.
А вообще, считаю, что искусственно курсом управляют.
А потом аналитеги задним числом натягивают причины на факты.
Вот сколько ярдов $ завели в Украину для покупки гривневых ОВДП.
Вы серьёзно полагаете, что эти смехотворные суммы могли повлиять на курс?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:54

Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:59

  hxbbgaf написав:
  rasmus написав:
  hxbbgaf написав:Беня выдал интервью:
https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00
Что услышано.
- в Венесуэле неплохо. Мы знаем кто это все устроил.    
- Популизмом пугать не надо.  
- МВФ проводит над Украиной эксперимент как из богатой страны сделать бедную

Короче, я не пойму, почему падает курс. Если это позиция будущего Президент, то это жеппа! Хотите потом бегать сливать грвину, когда курс будет 40?


"При курсе 40 за доллар наша экономика не выдержит!" (С)

;-)


Уже было 40 в 2015-м.

Бумаги в валюте размещены со сроком обращения:

526 дней – на 8,271 млн долларов под 7,25% годовых,
456 дней – на 73,706 млн долларов под 40 на два дня,
470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.

Бумаги в валюте (те, что под 3.85) - это явно не рыночное размещение (так не бывает, чтоб процент сразу упал вдвое на те же бумаги в тот же день, ясно и ослу). Вобщем, под конец вывода бабла таки засветились, что идет рисование. И очень негусто с учетом того, что отдать в ближайшие дни надо больше ярда баксов.


40 на два дня - не считается ...

По поводу 3,85% годовых, мое мнение - это как депо до востребования, процент естественно меньший, но забрать можно ранее. Тонкостей данной ЦБ не знаю, на ветке ОВГЗ никто тоже не пояснил.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 08 тра, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edgar_po написав:ці всі 1,5 млрд, що заведені - будуть виводи. Питання коли?

рішається дуже просто - кожна бумага має час погашення і ця інформація публічна.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:03

  greenozon написав:
  edgar_po написав:ці всі 1,5 млрд, що заведені - будуть виводи. Питання коли?

рішається дуже просто - кожна бумага має час погашення і ця інформація публічна.


Верно, в МинФине не дураки тоже сидят. Горение поддерживают постоянно.
Что выводится, то сразу компенсируется новой ЦБ с востребованным сроком и % ставкой.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:06

  hxbbgaf написав:470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.

Бумаги в валюте (те, что под 3.85) - это явно не рыночное размещение (так не бывает, чтоб процент сразу упал вдвое на те же бумаги в тот же день, ясно и ослу). Вобщем, под конец вывода бабла таки засветились, что идет рисование. И очень негусто с учетом того, что отдать в ближайшие дни надо больше ярда баксов.


3.85% - это с правом досрочного погашения. Можно сдать в любой момент.
sergey_sryvkin
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