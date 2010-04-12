Прихожу к выводу: не надо устанавливать планку откупа или слива для себя. Например, вот в этом году я так думал, анализируя графики курса бакса за прошлые года и то что нам втирают в мазги аналитеги разные (типа в 2019 многа выплат в МВФ надо будет и тп. ахинею, не учитывая, что заробитчане вливают в Украину 11 ярдов $ в Украину в в 2018, а в 2019г их ещё больше будет и не пишут про ОВДП)А в результате фактичекий курс намного ниже установленной мной планкой.А вообще, считаю, что искусственно курсом управляют.А потом аналитеги задним числом натягивают причины на факты.Вот сколько ярдов $ завели в Украину для покупки гривневых ОВДП.Вы серьёзно полагаете, что эти смехотворные суммы могли повлиять на курс?