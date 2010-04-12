Yuri_61 написав:Прихожу к выводу: не надо устанавливать планку откупа или слива для себя. Например, вот в этом году я так думал, анализируя графики курса бакса за прошлые года и то что нам втирают в мазги аналитеги разные (типа в 2019 многа выплат в МВФ надо будет и тп. ахинею, не учитывая, что заробитчане вливают в Украину 11 ярдов $ в Украину в в 2018, а в 2019г их ещё больше будет и не пишут про ОВДП) А в результате фактичекий курс намного ниже установленной мной планкой. А вообще, считаю, что искусственно курсом управляют. А потом аналитеги задним числом натягивают причины на факты. Вот сколько ярдов $ завели в Украину для покупки гривневых ОВДП. Вы серьёзно полагаете, что эти смехотворные суммы могли повлиять на курс?
Курсом конечно управляют в ручную. При олигархической экономике рыночные механизмы не работают.
hxbbgaf написав:Беня выдал интервью: https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00 Что услышано. - в Венесуэле неплохо. Мы знаем кто это все устроил. - Популизмом пугать не надо. - МВФ проводит над Украиной эксперимент как из богатой страны сделать бедную
Короче, я не пойму, почему падает курс. Если это позиция будущего Президент, то это жеппа! Хотите потом бегать сливать грвину, когда курс будет 40?
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.05.2019 грн за 100 доларів США 2626.01 Гривна укрепилась на 8 копеек. Сюжет торгов несколько отличается от предыдущей сессии. Сегодня плавное снижение наблюдается во время традиционного периода активности.
Анализ ликвидности задерживается.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 06.05.2019 Усього, млн дол. США 363.9 Обороты достойные середины недели и рекордные для понедельника. Это подтверждает версию о том, что многие игроки перенесли свои операции с прошлой недели на начало этой. Фактор завтрашнего выходного в этом изобилии тоже поучаствовал.
Yuri_61 написав:что этим нерезам надо? у нас что, намазано сгущёнкой? ОВДП под 19% ? оправдывает себя при курсе 28,5? они же в гривну заходят, а будут выходить пусть с процентами но при курсе под 29? какой резон? непуганые резиденты, чесслово не пугает денационализация Привата, война на востоке Украины, не пугают такие высокиме проценты (признак того, что не всё то так чики - пуки у навс
У любого нормального инвестфонда есть разные категории активов, распределённые по такой оси (упрощённо): надёжные но низкодоходные - средние - рисковые но высокодоходные. Наши ОВГЗ для них и есть высокодоходные, но и высокорискованные. При этом, имхо, соотношение доходность/риски значительно выше от среднего по глобусу, поэтому так активно заходят.
П.С. думаю что бегство финансов из РФ тут тоже играет роль - эти освободившиеся финансы надо куда-то вкладывать, на депозит их не положишь.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?