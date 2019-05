Додано: Сер 08 тра, 2019 11:11

Mazay256 написав: rasmus написав: greenozon написав: Верно, в МинФине не дураки тоже сидят. Горение поддерживают постоянно. Что выводится, то сразу компенсируется новой ЦБ с востребованным сроком и % ставкой. Верно, в МинФине не дураки тоже сидят. Горение поддерживают постоянно. Что выводится, то сразу компенсируется новой ЦБ с востребованным сроком и % ставкой.



За чей счет банкет? % то бишь. Вопрос риторический ) За чей счет банкет? % то бишь. Вопрос риторический )



% вынужденный, так как НАДО! % вынужденный, так как НАДО!

"The quieter you become, the more you are able to hear"