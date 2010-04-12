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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1116111711181119>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:07

  rasmus написав:
  greenozon написав:Верно, в МинФине не дураки тоже сидят. Горение поддерживают постоянно. Что выводится, то сразу компенсируется новой ЦБ с востребованным сроком и % ставкой.


За чей счет банкет? % то бишь. Вопрос риторический )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:10

Прикупив в TAS2U по 26.35
Востаннє редагувалось Kara в Сер 08 тра, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Kara
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:11

  Mazay256 написав:
  rasmus написав:
  greenozon написав:Верно, в МинФине не дураки тоже сидят. Горение поддерживают постоянно. Что выводится, то сразу компенсируется новой ЦБ с востребованным сроком и % ставкой.


За чей счет банкет? % то бишь. Вопрос риторический )


% вынужденный, так как НАДО!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:11

  Yuri_61 написав:Прихожу к выводу: не надо устанавливать планку откупа или слива для себя. Например, вот в этом году я так думал, анализируя графики курса бакса за прошлые года и то что нам втирают в мазги аналитеги разные (типа в 2019 многа выплат в МВФ надо будет и тп. ахинею, не учитывая, что заробитчане вливают в Украину 11 ярдов $ в Украину в в 2018, а в 2019г их ещё больше будет и не пишут про ОВДП)
А в результате фактичекий курс намного ниже установленной мной планкой.
А вообще, считаю, что искусственно курсом управляют.
А потом аналитеги задним числом натягивают причины на факты.
Вот сколько ярдов $ завели в Украину для покупки гривневых ОВДП.
Вы серьёзно полагаете, что эти смехотворные суммы могли повлиять на курс?

Курсом конечно управляют в ручную. При олигархической экономике рыночные механизмы не работают.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:11

  hxbbgaf написав:Беня выдал интервью:
https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00
Что услышано.
- в Венесуэле неплохо. Мы знаем кто это все устроил.    
- Популизмом пугать не надо.  
- МВФ проводит над Украиной эксперимент как из богатой страны сделать бедную

Короче, я не пойму, почему падает курс. Если это позиция будущего Президент, то это жеппа! Хотите потом бегать сливать грвину, когда курс будет 40?

И об национализации неплохо так размышляет.
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.05.2019
грн за 100 доларів США 2626.01
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Сюжет торгов несколько отличается от предыдущей сессии. Сегодня плавное снижение наблюдается во время традиционного периода активности.

Анализ ликвидности задерживается.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
06.05.2019
Усього, млн дол. США 363.9
Обороты достойные середины недели и рекордные для понедельника. Это подтверждает версию о том, что многие игроки перенесли свои операции с прошлой недели на начало этой. Фактор завтрашнего выходного в этом изобилии тоже поучаствовал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:18

рисковые высокодоходные ОВГЗ

  Yuri_61 написав:что этим нерезам надо? у нас что, намазано сгущёнкой?
ОВДП под 19% ?
оправдывает себя при курсе 28,5?
они же в гривну заходят, а будут выходить пусть с процентами но при курсе под 29?
какой резон?
непуганые резиденты, чесслово
не пугает денационализация Привата, война на востоке Украины, не пугают такие высокиме проценты (признак того, что не всё то так чики - пуки у навс

У любого нормального инвестфонда есть разные категории активов, распределённые по такой оси (упрощённо): надёжные но низкодоходные - средние - рисковые но высокодоходные.
Наши ОВГЗ для них и есть высокодоходные, но и высокорискованные.
При этом, имхо, соотношение доходность/риски значительно выше от среднего по глобусу, поэтому так активно заходят.

П.С. думаю что бегство финансов из РФ тут тоже играет роль - эти освободившиеся финансы надо куда-то вкладывать, на депозит их не положишь.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:Якраз 10-11 робочі дні.

та то робочі, тільки МБ не працює.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:40

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:41

Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе
Живите своим умом!
zzzzzz
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