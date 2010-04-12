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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:48
Юнекс уже 31
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:51
Население 2 месяца подряд покупало больше валюты в банках.
В марте на 77 млн.дол больше купили
В апреле на 115 больше купили
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56
zzzzzz написав:
Юнекс уже 31
Да это просто дизбаланс какой-то ...
На ЧР по .45 продажи ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56
Yuri_61 написав:
Не ну правильно НБу делает, что курс снижается.
Не силами НБУ курс снижается
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:57
zzzzzz написав:
В марте на 77 млн.дол больше купили
В апреле на 115 больше купили
до бабки не ходи що продадуть дешевше (не для людей робилась система, щоб вони заробляли, еге ж?),
значить курс і надалі донизу..
коли вже нікому не треба буде, тоді і рване
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:58
rasmus написав: zzzzzz написав:
Юнекс уже 31
Да это просто дизбаланс какой-то ...
На ЧР по .45 продажи ...
Видите что в марте апреле население больше покупало валюту. Сейчас вообще все не понятно. Хотя налик конечно тормозит и не спешит падать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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