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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1116111711181119

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:48

Юнекс уже 31 :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:51

Население 2 месяца подряд покупало больше валюты в банках.
В марте на 77 млн.дол больше купили
В апреле на 115 больше купили
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56

  zzzzzz написав:Юнекс уже 31 :D


Да это просто дизбаланс какой-то ...
На ЧР по .45 продажи ...
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Не ну правильно НБу делает, что курс снижается.

Не силами НБУ курс снижается
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В марте на 77 млн.дол больше купили
В апреле на 115 больше купили


до бабки не ходи що продадуть дешевше (не для людей робилась система, щоб вони заробляли, еге ж?),
значить курс і надалі донизу..
коли вже нікому не треба буде, тоді і рване
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:58

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Юнекс уже 31 :D


Да это просто дизбаланс какой-то ...
На ЧР по .45 продажи ...


Видите что в марте апреле население больше покупало валюту. Сейчас вообще все не понятно. Хотя налик конечно тормозит и не спешит падать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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