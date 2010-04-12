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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11191120112111221123>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:16

  zzzzzz написав:rasmus
я никогда полностью в один актив не вхожу


ну тогда кризис пусть подождет.
Мне и курс выше 32 не сильно хочется видеть
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17

  zzzzzz написав:
  Len_OK написав:А почему это у вас курс НБУ до сих пор светится на 24 апреля? Уже давно май на календаре!
Эй! Поддержка! Ваш отпуск слишком затянулся!


У меня вообще светится на 31.07.2018 :mrgreen:
Зображення

Проблема давно відома, ніяк забрати панель не можуть, на жаль!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17

"птаха щастя завтрашнього дня"! ©®™

... панове, ви просто наввипередки один одного купуєте бакс на 3-5коп. дешевше))
- не вірите у завтрашній день?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17

  zzzzzz написав:rasmus
я никогда полностью в один актив не вхожу

а вот когда надо срочно выходить - большая проблема

26.35-26.38/26.45-26.47
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:19

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:
  Len_OK написав:А почему это у вас курс НБУ до сих пор светится на 24 апреля? Уже давно май на календаре!
Эй! Поддержка! Ваш отпуск слишком затянулся!


У меня вообще светится на 31.07.2018 :mrgreen:
Зображення


Только тут реальная картинка сегодня - https://minfin.com.ua/currency/mb/
Остальные ресурсы на отдыхе ....

Мінфін також підтягує курси із Укрділінгу як і finance

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21

  Ірина_ написав:Мінфін також підтягує курси із Укрділінгу як і finance

З пов.


да, не заметил, работает сегодня - https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:23

  zzzzzz написав:Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе

после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.

Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:24

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе

после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.

Спасибо за совет, но я как-то уж сам )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $


сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:33

  rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...

Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос
Живите своим умом!
zzzzzz
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