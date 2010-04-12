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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:16
zzzzzz написав:rasmus
я никогда полностью в один актив не вхожу
ну тогда кризис пусть подождет.
Мне и курс выше 32 не сильно хочется видеть
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17
zzzzzz написав: Len_OK написав:
А почему это у вас курс НБУ до сих пор светится на 24 апреля? Уже давно май на календаре!
Эй! Поддержка! Ваш отпуск слишком затянулся!
У меня вообще светится на 31.07.2018
Проблема давно відома, ніяк забрати панель не можуть, на жаль!
З пов.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17
... панове, ви просто наввипередки один одного купуєте бакс на 3-5коп. дешевше))
- не вірите у завтрашній день?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17
zzzzzz написав:rasmus
я никогда полностью в один актив не вхожу
а вот когда надо срочно выходить - большая проблема
26.35-26.38/26.45-26.47
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:19
rasmus написав: zzzzzz написав: Len_OK написав:
А почему это у вас курс НБУ до сих пор светится на 24 апреля? Уже давно май на календаре!
Эй! Поддержка! Ваш отпуск слишком затянулся!
У меня вообще светится на 31.07.2018
Только тут реальная картинка сегодня - https://minfin.com.ua/currency/mb/
Остальные ресурсы на отдыхе ....
Мінфін також підтягує курси із Укрділінгу як і finance
З пов.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:21
Ірина_ написав:
Мінфін також підтягує курси із Укрділінгу як і finance
З пов.
да, не заметил, работает сегодня - https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:23
zzzzzz написав:
Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе
после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.
Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Сер 08 тра, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:24
Yuri_61 написав: zzzzzz написав:
Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе
после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.
Спасибо за совет, но я как-то уж сам )
Живите своим умом!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:26
Yuri_61 написав:
Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:33
rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...
Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос
Живите своим умом!
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