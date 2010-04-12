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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:38

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...

Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос


да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.
Потому ЧР то и живет по-своему ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ірина_ написав:Проблема давно відома, ніяк забрати панель не можуть, на жаль!

И не надо!
Пусть будет памятником невиданной щедрости НБУ в оперативном информированию граждан о состоянии валютного рынка :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $

Не надо ничего делать тупо! :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:41

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Проблема давно відома, ніяк забрати панель не можуть, на жаль!

И не надо!
Пусть будет памятником невиданной щедрости НБУ в оперативном информированию граждан о состоянии валютного рынка :)

:mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Вот мне бы такую уверенность в курсе ))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых

Там дело не в уверенности. И не в курсе.
Они торгуют математическую модель.
Разработанную их аналитическим отделом.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:46

Юнекс одумался и приподнял курс продажи с 31 до 34 :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:50

  zzzzzz написав:Юнекс одумался и приподнял курс продажи с 31 до 34 :mrgreen:

ну ще б! нижче НБУ ставити взагалі тупість
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:54

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:
  rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...

Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос


да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.
Потому ЧР то и живет по-своему ...


так заказать же можно любую сумму
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе

после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.

Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $

Завжди стараюсь відкупитись до червня, минулого року зробив вийняток, бо треба було робити проплату за путівку в червні. Якби не це, вхід був би по 26.00 Трохи понервував потім, коли пішов ріст, а я з купою грн на руках, але пронесло..)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01

  zzzzzz написав:С сегодняшнего дня вступило в действие постановление НБУ про увеличение месячного лимита на вывод дивидендов нерезами с 7 млн евро , до 12 млн.евро
Банки уже распределяют дивиденды.
Укрсиб направит на дивиденды 2,5 млрд.грн
Аваль - 3,6 млрд.грн

Все для вывода бабла. Время свала?
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