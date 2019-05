Додано: Сер 08 тра, 2019 12:38

zzzzzz написав: rasmus написав:

сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ... сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...

Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос



да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.

Потому ЧР то и живет по-своему ... да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.Потому ЧР то и живет по-своему ...

"The quieter you become, the more you are able to hear"