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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:38
zzzzzz написав: rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...
Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос
да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.
Потому ЧР то и живет по-своему ...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:38
Ірина_ написав:
Проблема давно відома, ніяк забрати панель не можуть, на жаль!
И не надо!
Пусть будет памятником невиданной щедрости НБУ в оперативном информированию граждан о состоянии валютного рынка
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:40
Yuri_61 написав:
Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $
Не надо ничего делать тупо!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:42
zzzzzz написав:
Вот мне бы такую уверенность в курсе ))
Вчера нерезы продали валютных ОВГЗ в эквиваленте 130 млн.грн и на 0,5 млрд купили гривневых
Там дело не в уверенности. И не в курсе.
Они торгуют математическую модель.
Разработанную их аналитическим отделом.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:46
Юнекс одумался и приподнял курс продажи с 31 до 34
Живите своим умом!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:54
rasmus написав: zzzzzz написав: rasmus написав:
сейчас "на стреме" клиентов больше, так что не обольщайтесь ...
Ага, миняйло вообще по 40 принимают и по 45 продают, вероятно есть спрос
да, а в банках приноса нет сильно с их курсами и реалиями сегодня, а так как часто продажа с приноса, то и объемы небольшие.
Потому ЧР то и живет по-своему ...
так заказать же можно любую сумму
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01
Yuri_61 написав: zzzzzz написав:
Пока ехал в белку она поменяла курс с 40 на 37
Взял по 37 даже больше чем планировал, хорошо что валюта была в кассе
после 09.05 дешевле б купили, ведь до конца июня есть время пробить 26
и такими темпами таки да, пробьёт.
Понял, наконец то. Надо тупо каждый год ждать июня (не позжее!!! хотя устраивали дно и в конце августа) и тупо покупать $
Завжди стараюсь відкупитись до червня, минулого року зробив вийняток, бо треба було робити проплату за путівку в червні. Якби не це, вхід був би по 26.00 Трохи понервував потім, коли пішов ріст, а я з купою грн на руках, але пронесло..)
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01
zzzzzz написав:
С сегодняшнего дня вступило в действие постановление НБУ про увеличение месячного лимита на вывод дивидендов нерезами с 7 млн евро , до 12 млн.евро
Банки уже распределяют дивиденды.
Укрсиб направит на дивиденды 2,5 млрд.грн
Аваль - 3,6 млрд.грн
Все для вывода бабла. Время свала?
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