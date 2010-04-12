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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:03

Так что с валютными ОВГЗ? Как могли разместиться сразу под 3.85% после 7.5. Процент нерыночный.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04

  hxbbgaf написав:Так что с валютными ОВГЗ? Как могли разместиться сразу под 3.85% после 7.5. Процент нерыночный.


Вы тут себя позиционируете как эксперта по валюте а разобраться в условиях размещения не можете, не стыдно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:19

  Yuri_61 написав:
так заказать же можно любую сумму


если проверено и именно ЛЮБУЮ - хорошо, не проверял
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл.
Согласно данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 364, 511, 770 и 1 568 дней со средневзвешенной доходностью 18,33%, 18,41%, 18,33%, 17,99%, 17,75% и 16% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 456, 470 и 526 дней под 3,85%, 3,85% и 7,25% годовых, соответственно.
В Минфине отметили, что всего в госбюджет привлечено 10 912,137 млн грн.
Источник: Минфин

какие то 10,9 ярдов гривен (около 400 лямов баксов в эквиваленте) так продавили МБ?
ага, я вам верю :)
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:34

  Yuri_61 написав:Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл.
Согласно данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 364, 511, 770 и 1 568 дней со средневзвешенной доходностью 18,33%, 18,41%, 18,33%, 17,99%, 17,75% и 16% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 456, 470 и 526 дней под 3,85%, 3,85% и 7,25% годовых, соответственно.
В Минфине отметили, что всего в госбюджет привлечено 10 912,137 млн грн.
Источник: Минфин


Интересны большие суммы привлечения в гривне до начала-середины сентября и ноября. Рисковые ребята!
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