|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:03
Так что с валютными ОВГЗ? Как могли разместиться сразу под 3.85% после 7.5. Процент нерыночный.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04
Вы тут себя позиционируете как эксперта по валюте а разобраться в условиях размещения не можете, не стыдно ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:19
если проверено и именно ЛЮБУЮ - хорошо, не проверял
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл.
Согласно данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 364, 511, 770 и 1 568 дней со средневзвешенной доходностью 18,33%, 18,41%, 18,33%, 17,99%, 17,75% и 16% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 456, 470 и 526 дней под 3,85%, 3,85% и 7,25% годовых, соответственно.
В Минфине отметили, что всего в госбюджет привлечено 10 912,137 млн грн.
Источник: Минфин
какие то 10,9 ярдов гривен (около 400 лямов баксов в эквиваленте) так продавили МБ?
ага, я вам верю
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:34
Интересны большие суммы привлечения в гривне до начала-середины сентября и ноября. Рисковые ребята!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
|