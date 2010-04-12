Додано: Сер 08 тра, 2019 14:04

Может все-таки ситуация частично игровая ?

И мы получим рост ближе к дате инагурации,или чуть позже после нее ?

Как бы там не было, будет передел сфер влияния частично, со всеми последствиями в виде частичного вывода капиталов. И от глубины передела скоре всего будет зависеть амплитуда качелей.



Суть очевидно в том,что на моменте тренд на укрепление является не фундаментальным,а ситуативным.



Реальное направление на стойкую ревальвацию может произойти только после работы в сторону устранения макроэкономических дисбалансов(которые огромны), а она пока что не то,что не начиналась, но и не запланирована.

Поэтому ждем девальвации в сторону 27 для начала,реперная точка - дата инагурации, перед ней, или чуть после нее ,это уже как получится.