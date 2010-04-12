Вы тут себя позиционируете как эксперта по валюте а разобраться в условиях размещения не можете, не стыдно ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:04
Вы тут себя позиционируете как эксперта по валюте а разобраться в условиях размещения не можете, не стыдно ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:19
если проверено и именно ЛЮБУЮ - хорошо, не проверял
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Министерство финансов 7 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет на 6,5 млрд грн и 165,5 млн долл.
Согласно данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 364, 511, 770 и 1 568 дней со средневзвешенной доходностью 18,33%, 18,41%, 18,33%, 17,99%, 17,75% и 16% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 456, 470 и 526 дней под 3,85%, 3,85% и 7,25% годовых, соответственно.
В Минфине отметили, что всего в госбюджет привлечено 10 912,137 млн грн.
Источник: Минфин
какие то 10,9 ярдов гривен (около 400 лямов баксов в эквиваленте) так продавили МБ?
ага, я вам верю
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:34
Интересны большие суммы привлечения в гривне до начала-середины сентября и ноября. Рисковые ребята!
Посчитаю позже какой безубыточный курс доллара должен быть.
Кто знает навскидку - поделитесь!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может все-таки ситуация частично игровая ?
И мы получим рост ближе к дате инагурации,или чуть позже после нее ?
Как бы там не было, будет передел сфер влияния частично, со всеми последствиями в виде частичного вывода капиталов. И от глубины передела скоре всего будет зависеть амплитуда качелей.
Суть очевидно в том,что на моменте тренд на укрепление является не фундаментальным,а ситуативным.
Реальное направление на стойкую ревальвацию может произойти только после работы в сторону устранения макроэкономических дисбалансов(которые огромны), а она пока что не то,что не начиналась, но и не запланирована.
Поэтому ждем девальвации в сторону 27 для начала,реперная точка - дата инагурации, перед ней, или чуть после нее ,это уже как получится.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:26
Все старое уже не работает, а нового еще нет, а то, что пытаются создать из прошлого, никому уже не интересно. Мы сейчас очень удобная страна для того, чтобы с нее начать новый эксперимент.
Украина сегодня как страна-стартап. Если у нас получится, то за нами пойдут другие. Зе и команда наверное и стали теми, кто согласился и пошел на этот эксперимент. А нам надо просто каждому занятся своими привычными делами и не мешать им.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага...американця слід прикупити...а там видно буде.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють.
і дна не видно, ось що сумно
бо вони знають, що українці полюбляють бакс і в ньому сидять по вухи
ось вони й рішили щоб баксоутримувачі побіднішали трохи
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:59
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 07.05.2019 08.05.2019
починає діяти з: 08.05.2019 10.05.2019
100 дол. США 2634.0020 2624.9550
После полудня гривна укрепилась еще на копейку. После 12 еще поторговали.
К окончанию сессии курс чуть отскочил.
Как видно по курсовой динамике, 20 оказалось достаточно, чтобы валюты остальным чуть-чуть не хватило. Рассчитывать на 120 млн излишков при дневном обороте 300-400 млн не приходится. Такой выкуп мог бы спровоцировать кратный девал за одну сессию.
Анализа ликвидности до сих пор нет. Это становится скверной традицией накануне выходных
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:06
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