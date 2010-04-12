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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1122112311241125>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25

  asti написав:
  Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють.
і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?

було-було :) Аве, Дно !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:39

Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:02

  Rainbow написав:Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Оно конечно хорошо, но когда все эти 'нерезы' которые загнали полтора лярда баксов начнут бежать отсюда...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:04

В TAS2U досі 26.35 на продаж, хоча в касі вже 26.55, поспішайте хто не встиг.
Kara
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:06

Появился анализ ликвидности.
Ничего особо выдающегося.
НБУ взял дежурные 20 млн.
В сокращении остатков на счетах поучаствовали все. Наибольшее влияние оказали операции казначейства (уплата налогов). Еще немного увеличился объем суточных сертификатов. Суточный овернайт сократился еще почти вдвое. Кроме того, произошло досрочное погашение части двухнедельного рефинанса. На стороне ликвидности играли только интервенция НБУ и инкассация.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:16

Сибарит
А кто-то тут писал что вчера НБУ выходил на рынок дважды :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Оно конечно хорошо, но когда все эти 'нерезы' которые загнали полтора лярда баксов начнут бежать отсюда...

Если начнут бежать все сразу и быстро, первые убегут с профитом, остальные будут продавать на вторичке по упавшим ценам, покупать валюту дороже и унесут с собой значительно меньше, чем загнали. У нас чистый профит. На нас, конечно, зарабатывают, но это можно рассматривать, в какой-то мере, как страховку от сильных потрясений.
Если будут выходить спокойно, курс подрастет, но не до такой степени, чтобы это стало катаклизмом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:18

  asti написав:
  Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють.
і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?


дна не буде ще не скоро, так як баксюри на всі вже закупив,
видно так багато українців теж зробили, це відчули спекулянти і опустили курс доляра, бо гривні у пересічних не залишилося/
скільки раз я собі докоряв - не дій як більшість, а навпаки все роби (що стосується валютного ринку).
А що трапилося: перед вибрами багато пересічних заметушилися та спричинили попит на бакси, тому курс виріс з 26,6 (07.03.2019) до 27, 2. Потім курс припав, але не набагато. Я поспішив і накупив па26,7, па 26,9.
А потрібно було зачекати, розуміючи вищевикладене.
Перемогла моя жадібність і суєтливість.
Головне, розумію, що не потрібно поспішати, а все одно моя жадібнібність здоровий глузд перемогла.
вчиться на мої помилках.
Що далі буде: можливро курс знову підросте (бо довго не було зміни тренду). Але потім знову буде падати (до кінця як завжди червня.
Далі дії спекулянтів МБ будуть заледати від дій більшості пересічніх по принципу "від зворотного".
Це безпрограшна гра для спекулянтів, тому шо вони роблять свій крок (дію) після кроку (дії) пересічних українців або юриків.
Вважайте, що я відкрив (перевідкрив) цю методику валютної спекуляції при наймі для себе.
Наприклад: ви робите завжди преший крок: тобто утворюєте попит (це стосується і юрособ) : або на бакс або на гривню. У відповідь спекулянти свій крок роблять: на здорожчання або на здешевлення чи бакса чи гривні.
Завжди вони без програшу, бо їхній крок після нашого з вами.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 16:29, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:18

Рыжик немного подпрыгнул под конец торгов , миняйло сразу отреагировали , подняли 44/48 ( 40/45 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:22

  zzzzzz написав:Сибарит
А кто-то тут писал что вчера НБУ выходил на рынок дважды :lol:

Это ничему не противоречит.
1. План можно выполнить за неограниченное количество подходов.
2. Можно походить по рынку и ничего не купить. Такое НБУ, насколько можно судить по отголоскам информации, иногда практикует. Выходит с открытой интервенцией по не очень привлекательному курсу, не давая реальным котировкам к нему приблизиться. Так высаживают тех, кто слишком затягивает паузу, становясь у них за спиной и давая понять, что отступать некуда.
Сибарит
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