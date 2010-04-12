Rainbow написав:Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Оно конечно хорошо, но когда все эти 'нерезы' которые загнали полтора лярда баксов начнут бежать отсюда...
Судя по последнему аукциону нерезы берут паузу,а когда Приват вернётся откуда вышел и судьба сотрудничества с МВФ будет понятна даже школьникам,то слабонервные и одурманенные сериалами могут даже выставить на продажу чудобумаги с замечательной доходностью,но непонятным перспективам. Дно оно коварное,частями надо брать,не оглядываться,когда точно словил дно,то дарят ещё одно,иногда несколько в подарок))) А НБУ конечно красавец,ждём горки,как бы новый старый хозяин любит играть в салочки. А вообще,по интервью из 2-х частей ньюпервого человека в стране,чувствуется,что он как будто договорился с одним агрессором,может позволить себе менторский тон,вот будет хохма,когда до него дойдёт,что "договориться" и ударить по рукам с такими типами переговорщиков вообще невозможно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Rainbow написав:Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Самое интересное, что структура украинского экспорта в этом году имеет все те же тенденции - снижение экспорта промышленных товаров (с высокой добавочной стоимостью), рост экспорта аграрной продукции.
Показательно, что ЕС оказывается нужно только дешевое украинское зерно, сахар, лес и все, что представляет из себя примитивное сырье (даже не полуфабрикаты).
В этой связи украинская национальная валюта стала менее защищенной от рыночных колебаний. Поэтому не удивляйтесь ни ее резкому (в процентном соотношении) снижению, ни ее резкому росту в течение каждого календарного года. Офф-шоры (хранение украинским бизнесом своей валюты за рубежом) привносят как сдерживающий фактор (в предвыборный период, в период заметного роста экономики и соответственно внутренних цен) так и раскачивающий (в периоды перед закручиванием гаек властью, в период обострения внешней агрессии, в период резкого роста какой-то открытой зарубежной экономики).
Главная экспортная отрасль на сегодня аграрная, вторая экспортная отрасль это услуги для иностранцев (обучение, продажа или аренда жилья), третья экспортная отрасль можно сказать условно это "заробітчани". Поэтому следим за состоянием этих отраслей (всеми новостями, касающихся этих элементов украинской экономики) и как только появляются новости, по типу, из Польши массово уезжают украинские "заробітчани", ожидается рекордный урожай/неурожай, цены на жилье в Украине резко выросли/упали и т.п., то сразу же нужно готовить средства для осуществления валютно-обменной операции с целью их приумножить. Помним старое правило трейдера - покупаем на слухах, продаем на свершившихся фактах.
zzzzzz написав:Юнекс и белка по 42 отдают Укграз по 50
пивденный давно па 40...
Позвонил в Пивденный)) Потешный банк)) Сначала 30 минут никто не брал трубку, потом сказали валюты сейчас нет, но привезут во второй половине дня и продать смогут АЖ 1 тыщу доляров ( Киев,левобережка )
прошёлся сегодня по куче банков, где ниже ,47 , во всех предлагали от 0(юнекс) до 200(белка) баксов- ну их в анналы истории - *опу, попробую на праздник на чёрном скупиться, или после...
В среду, как мы и предполагали в утреннем прогнозе, гривна снова продолжила свое укрепление на валютном межбанке.
Торги прошли в два этапа: в первой половине дня были активны как украинские компании, так и нерезиденты, во второй — рынок почти впал в сонное состояние и только спекулянты периодически пытались поиграть котировками, что им удалось в очень малых пределах.
Сценарий торгов не особо отличался от нашего прогноза. В самом начале были активны как экспортеры (опасались дальнейшего проседания котировок и торопились закрыть свои потребности в гривне), так и иностранцы. У них стояла задача продать недостающий объем валюты и завершить расчеты за купленные вчера на аукционе Минфина ОВГЗ. Покупатели все это очень хорошо чувствовали и боролись за курс. Это им удалось, хотя их также подпирало время (завтра выходной и надо было оперативно проплатить свои валютные платежи).
В целом, предложение превышало спрос почти всю сессию и излишек доллара достался Нацбанку. Он выходил на торги почти с самого их начала и купил свои 20 млн долларов по цене 26,26-26,27 гривен. Покупал валюту регулятор как всегда через Matching. Это поддерживало курс в этих пределах, пока НБУ был на рынке, но как только он ушел — доллар начал опять дешеветь.
Всего за среду доллар просел с утренних 26,26/26,31 гривен до 26,20/26,235 к концу сессии.
Ход торгов:
Стартовав чуть ниже вчерашнего уровня 26,26/26,31 гривен — доллар сразу начал проседать за счет активного роста предложения при низком спроса.И быстро упал до 26,24/26,26 гривен к 11 часам.Он пошел бы и ниже, но НБУ оперативно купил около 20 млн по 26,26-26,27 гривен и этим удержал котировки в этих пределах.После ухода с межбанка регулятора — курс опять быстро пошел вниз и к 12 часам доллар находился на уровне 26,20/26,225 гривен. Все клиенты спешили, поэтому особо никто не тянул с заключением сделок и большинство операций прошло в пределах коридора 26,20-26,26 гривен. К обеду основная часть крупных сделок уже была закрыта и курс снизился до 26,185/26,22 гривен, а после обеда стараниями спекулянтов на единичных и небольших по суммам сделках — курс чуть подтянули до 26,20/26,235 к завершению сессии.
zzzzzz написав: Позвонил в Пивденный)) Потешный банк)) Сначала 30 минут никто не брал трубку, потом сказали валюты сейчас нет, но привезут во второй половине дня и продать смогут АЖ 1 тыщу доляров ( Киев,левобережка )
прошёлся сегодня по куче банков, где ниже ,47 , во всех предлагали от 0(юнекс) до 200(белка) баксов- ну их в анналы истории - *опу, попробую на праздник на чёрном скупиться, или после...
В 14:00 в Идеа банк (Сечевых стрельцов) купил 2к по 26.49, купюры не новые и у кассира оставалась приличная пачка в руках.