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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1123112411251126

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Даю ссілку на сайт Мінфіна, графік проведення аукціонів ОВДП
кликайте на картинке, она полностью раскроется
https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp/oho ... auktsionivЗображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

StarkRE написав:У альфы есть какой то лимит?
Мин 10 дол. Мах - как у всех, экв
150т

Отправлено с моего Lenovo S650 через Tapatalk
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