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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Даю ссілку на сайт Мінфіна, графік проведення аукціонів ОВДП
кликайте на картинке, она полностью раскроется
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мин 10 дол. Мах - как у всех, экв
150т
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