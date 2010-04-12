кликайте на картинке, она полностью раскроется
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Даю ссілку на сайт Мінфіна, графік проведення аукціонів ОВДП
кликайте на картинке, она полностью раскроется
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мин 10 дол. Мах - как у всех, экв
150т
Отправлено с моего Lenovo S650 через Tapatalk
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:46
вы за кризис 2018 года ничего не сказали. Как там было с 15-го по 15-е.
а теперь новое набрасываете.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:50
...не знаю, не пробував..... але то напевно, як секс по скайпу
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.
Произойдет повтор истории 1998 года.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:21
... за крок до перевороту думок ©
... тепер ту картинку накладіть на свою придуману "коли купувати, а коли продавати доляр" і..... будете тут крутим перцем, якщо ваші графіки будуть справджуватись!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Советую поинтересоваться зарплатами чиновников даже районного уровня, типа держпотребспоживслужби и т.п. Зарплаты заоблачные, что для рядового украинца. Зарплаты у госчинуш очень высокие!
А в реальном секторе зарплаты работяг низкие.
А зарплаты в армии огромные.
То есть, есть огромный разрыв между зарплатами работяг и бюджетников. Армия бюджетников раздута. Их зарплаты тоже.
И это при курсе 26,45 сейчас!!
Не, ребят, так долго не может продолжаться!
Имхо курс бакса в Украине должен быть как минимум сейчас 32. Легко!
Деньги заробитчан - это миф, лапшу которую нам вешают, так как это матрассные баксы и к росту экономики Украины не имеют отношение.
Так какая сила так удержиавает гривну от падения к 32 за 1$? При той армии бюджетников с их возросшими зарплатами?
Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 19:47, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:40
Yuri_61
ну а чо, а вам слабо?
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|