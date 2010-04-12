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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1123112411251126

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Даю ссілку на сайт Мінфіна, графік проведення аукціонів ОВДП
кликайте на картинке, она полностью раскроется
https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp/oho ... auktsionivЗображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

StarkRE написав:У альфы есть какой то лимит?
Мин 10 дол. Мах - как у всех, экв
150т

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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:46

  edvardd написав:за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...
это работодатели...

вы за кризис 2018 года ничего не сказали. Как там было с 15-го по 15-е.
а теперь новое набрасываете.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:50

  Игорь написав:edvardd попробуйте Альфу онлайн. Думаю Вам понравится

...не знаю, не пробував..... але то напевно, як секс по скайпу :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.
Произойдет повтор истории 1998 года.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:21

... за крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:Даю ссілку на сайт Мінфіна, графік проведення аукціонів ОВДП
кликайте на картинке, она полностью раскроется
https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp/oho ... auktsionivЗображення

... тепер ту картинку накладіть на свою придуману "коли купувати, а коли продавати доляр" і..... будете тут крутим перцем, якщо ваші графіки будуть справджуватись! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Советую поинтересоваться зарплатами чиновников даже районного уровня, типа держпотребспоживслужби и т.п. Зарплаты заоблачные, что для рядового украинца. Зарплаты у госчинуш очень высокие!
А в реальном секторе зарплаты работяг низкие.
А зарплаты в армии огромные.
То есть, есть огромный разрыв между зарплатами работяг и бюджетников. Армия бюджетников раздута. Их зарплаты тоже.
И это при курсе 26,45 сейчас!!

Не, ребят, так долго не может продолжаться!
Имхо курс бакса в Украине должен быть как минимум сейчас 32. Легко!
Деньги заробитчан - это миф, лапшу которую нам вешают, так как это матрассные баксы и к росту экономики Украины не имеют отношение.
Так какая сила так удержиавает гривну от падения к 32 за 1$? При той армии бюджетников с их возросшими зарплатами?

Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 19:47, всього редагувалось 2 разів.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:40

Yuri_61

ну а чо, а вам слабо? :)

Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.
+50грн !
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