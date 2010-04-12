Додано: Сер 08 тра, 2019 19:32

Советую поинтересоваться зарплатами чиновников даже районного уровня, типа держпотребспоживслужби и т.п. Зарплаты заоблачные, что для рядового украинца. Зарплаты у госчинуш очень высокие!

А в реальном секторе зарплаты работяг низкие.

А зарплаты в армии огромные.

То есть, есть огромный разрыв между зарплатами работяг и бюджетников. Армия бюджетников раздута. Их зарплаты тоже.

И это при курсе 26,45 сейчас!!



Не, ребят, так долго не может продолжаться!

Имхо курс бакса в Украине должен быть как минимум сейчас 32. Легко!

Деньги заробитчан - это миф, лапшу которую нам вешают, так как это матрассные баксы и к росту экономики Украины не имеют отношение.

Так какая сила так удержиавает гривну от падения к 32 за 1$? При той армии бюджетников с их возросшими зарплатами?

Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.