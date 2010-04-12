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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1125112611271128> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460 1. меньше 27 25% 115 2. 27 - 28.50 44% 201 3. 28.50 - 30 21% 96 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 24 Всього голосів : 460 Додано: Сер 08 тра, 2019 20:08 Vitl написав: dima_beleb написав: Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.

Произойдет повтор истории 1998 года. Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.Произойдет повтор истории 1998 года.



Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно

что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?

естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.

А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории. что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории. dima_beleb Повідомлень: 150 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:10 dima_beleb написав: Vitl написав: dima_beleb написав: Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.

Произойдет повтор истории 1998 года. Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.Произойдет повтор истории 1998 года.



Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно

что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?

естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку. что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.

"но это не точно" - не очень давно вошедшая в моду фраза "но это не точно" - не очень давно вошедшая в моду фраза Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 15936 З нами з: 04.05.10 Подякував: 824 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:14 dima_beleb

естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.

А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории.



Уже все знают, что обвал будет в районе осенних выборов.Будет ли там эйфория не понятно.А вот обвал вероятно.Курс занижен до такой степени, что отражает повальную стерилизацию гривневой массы.При том, что есть повальная нехватка валюты. Перекос налицо.Когда и как он будет выравниваться... естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории.Уже все знают, что обвал будет в районе осенних выборов.Будет ли там эйфория не понятно.А вот обвал вероятно.Курс занижен до такой степени, что отражает повальную стерилизацию гривневой массы.При том, что есть повальная нехватка валюты. Перекос налицо.Когда и как он будет выравниваться... Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 15936 З нами з: 04.05.10 Подякував: 824 раз. Подякували: 1856 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:19 dima_beleb написав: Yuri_61 написав: Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис. Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.

а летом 2008 года чуйка у вас тоже была? Или как все пребывали в эйфории? как и сейчас а летом 2008 года чуйка у вас тоже была? Или как все пребывали в эйфории? как и сейчас

Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.

Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять. Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять. Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких. Yuri_61 Повідомлень: 1394 З нами з: 30.09.15 Подякував: 173 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26 greenozon написав: Yuri_61



ну а чо, а вам слабо?



Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен. ну а чо, а вам слабо?Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата –



да у меня б сердце разорвалось бы от такой суммы денег. Это ж сколько охочих и завистливых на твои денюжки заведётся?

Как он спит спокойно? Сдать такую сумму в банк, так банкир на следующий день свалит с этими деньгами за бугор и его искать никто не будет. Это ж не государственные деньги. Оставить дома так разбомбят в первую ночь.

Большие деньги, сцуко, это большие проблемы (как дял меня). Может поэтому Всевышний устроил так, что большие и не очень деньги меня обхоядт стороной, чтоб типа я не волновался? Типа, неси тот крест, который тебе по силам?

Не, реально, такие люди или безрассудные или не пойму кто они. С такими деньжишами связываться. Они же к себе столько зла (бандитов) притягивают, что мама не горюй.



Люди с большушими деньжищами, как вы живёте спокойно? Это страх какой, ведь круом от этого только чёрную зависть порождает от окружающих и злые помыслы против тебя.



А Юля таки да, привила мне такой иммунитет к баксам в 2004 году, да такой крепкий, что кризис и девальвацию 2008 года даже не заметил, на курсы не смотрел. Жил спокойно. Только потом, случайно услышал, что люди тогда и по 13 баксы покупали. да у меня б сердце разорвалось бы от такой суммы денег. Это ж сколько охочих и завистливых на твои денюжки заведётся?Как он спит спокойно? Сдать такую сумму в банк, так банкир на следующий день свалит с этими деньгами за бугор и его искать никто не будет. Это ж не государственные деньги. Оставить дома так разбомбят в первую ночь.Большие деньги, сцуко, это большие проблемы (как дял меня). Может поэтому Всевышний устроил так, что большие и не очень деньги меня обхоядт стороной, чтоб типа я не волновался? Типа, неси тот крест, который тебе по силам?Не, реально, такие люди или безрассудные или не пойму кто они. С такими деньжишами связываться. Они же к себе столько зла (бандитов) притягивают, что мама не горюй.Люди с большушими деньжищами, как вы живёте спокойно? Это страх какой, ведь круом от этого только чёрную зависть порождает от окружающих и злые помыслы против тебя.А Юля таки да, привила мне такой иммунитет к баксам в 2004 году, да такой крепкий, что кризис и девальвацию 2008 года даже не заметил, на курсы не смотрел. Жил спокойно. Только потом, случайно услышал, что люди тогда и по 13 баксы покупали. Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз. Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких. Yuri_61 Повідомлень: 1394 З нами з: 30.09.15 Подякував: 173 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:37 Yuri_61 написав: Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.

Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять. Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять.

а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году, и курс опустила до 4,60 как раз в 08 году, и тыщу сбербанковскую тоже выдавали на эйфории в 08 году. Или нет? а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году, и курс опустила до 4,60 как раз в 08 году, и тыщу сбербанковскую тоже выдавали на эйфории в 08 году. Или нет? Востаннє редагувалось dima_beleb в Сер 08 тра, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз. dima_beleb Повідомлень: 150 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40 /// Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 08 тра, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз. stas_rst

Повідомлень: 166 З нами з: 27.02.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40 Yuri_61 написав: Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.

Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких. Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.

Якийсь повний когнітивний дисонанс То старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-му

Років через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся Якийсь повний когнітивний дисонансТо старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-муРоків через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся stas_rst

Повідомлень: 166 З нами з: 27.02.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:43 stas_rst написав: Yuri_61 написав: Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.

[color=#FF0000]Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.[/color Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.[color=#FF0000]Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.[/color

Якийсь повний когнітивний дисонанс То старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-му

Років через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся Якийсь повний когнітивний дисонансТо старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-муРоків через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся

У лошади 4 ноги и то бывает, спотыкается. Что Вы от меня хотите? Я ж не Пророк и не ясновидщий, а только старый лис, даже не волк. У лошади 4 ноги и то бывает, спотыкается. Что Вы от меня хотите? Я ж не Пророк и не ясновидщий, а только старый лис, даже не волк. Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких. Yuri_61 Повідомлень: 1394 З нами з: 30.09.15 Подякував: 173 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:48 Yuri_61 заплюсував красава !!!

читаю Вас, і сльоза пробиває

суцільна енциклопедія доларових криз і злетів

то щира іронія, - не сарказм без образ заплюсувавкрасава !!!читаю Вас, і сльоза пробиваєсуцільна енциклопедія доларових криз і злетівто щира іронія, - не сарказмбез образ stas_rst

Повідомлень: 166 З нами з: 27.02.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1125112611271128> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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