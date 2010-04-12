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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1125112611271128>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:08

  Vitl написав:
  dima_beleb написав:Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.
Произойдет повтор истории 1998 года.


Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно :)

что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?
естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.
А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:10

  dima_beleb написав:
  Vitl написав:
  dima_beleb написав:Инсайдерская инфа. Курс будет стабилен/укрепляться до 21 июня 2019 года. Потом пирамида ОВГЗ рухнет.
Произойдет повтор истории 1998 года.


Ты забыл написать стандартную концовку - но это не точно :)

что именное не точно? То что настоящая ситуация очень похожа на ситуацию с ГКО 1998 года?
естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.

"но это не точно" - не очень давно вошедшая в моду фраза
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:14

dima_beleb
естественно точную дату очередного девалвала никто не знает. Можно только уловить некий тренд или чуйку.
А тренд такой: обвал всегда происходят на эйфории.

Уже все знают, что обвал будет в районе осенних выборов.Будет ли там эйфория не понятно.А вот обвал вероятно.Курс занижен до такой степени, что отражает повальную стерилизацию гривневой массы.При том, что есть повальная нехватка валюты. Перекос налицо.Когда и как он будет выравниваться... :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:19

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.

а летом 2008 года чуйка у вас тоже была? Или как все пребывали в эйфории? как и сейчас

Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.
Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26

  greenozon написав:Yuri_61

ну а чо, а вам слабо? :)

Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.


да у меня б сердце разорвалось бы от такой суммы денег. Это ж сколько охочих и завистливых на твои денюжки заведётся?
Как он спит спокойно? Сдать такую сумму в банк, так банкир на следующий день свалит с этими деньгами за бугор и его искать никто не будет. Это ж не государственные деньги. Оставить дома так разбомбят в первую ночь.
Большие деньги, сцуко, это большие проблемы (как дял меня). Может поэтому Всевышний устроил так, что большие и не очень деньги меня обхоядт стороной, чтоб типа я не волновался? Типа, неси тот крест, который тебе по силам?
Не, реально, такие люди или безрассудные или не пойму кто они. С такими деньжишами связываться. Они же к себе столько зла (бандитов) притягивают, что мама не горюй.

Люди с большушими деньжищами, как вы живёте спокойно? Это страх какой, ведь круом от этого только чёрную зависть порождает от окружающих и злые помыслы против тебя.

А Юля таки да, привила мне такой иммунитет к баксам в 2004 году, да такой крепкий, что кризис и девальвацию 2008 года даже не заметил, на курсы не смотрел. Жил спокойно. Только потом, случайно услышал, что люди тогда и по 13 баксы покупали.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:37

  Yuri_61 написав:Я этот период был весь в гривне и как то пропустил весь этот ажиотаж. Так как мне надолго привила иммунитет от бакса Юля в 2004(?), когда я и другие стуча копытами сдавали баксы па5.00, радуясь, что не па4.60.
Юля хорошо постаралась привить любовь г ривне. И в газетах писали, что баксы покупают только старушки и что это не кошерно, мол даже китайцы говорят "фу" на баксы, что мол они и для сартира не подходяд (жёсткие). А продвинутые чуваки покупают евро. И я покупал тогдв евро, а потом, в 2011(?) году как ужаленный менял стремительно дешевеюшее евро на гривну и в баксы опять.

а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году, и курс опустила до 4,60 как раз в 08 году, и тыщу сбербанковскую тоже выдавали на эйфории в 08 году. Или нет?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Сер 08 тра, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40

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Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 08 тра, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40

  Yuri_61 написав: Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.

Якийсь повний когнітивний дисонанс :) То старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-му :)
Років через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:43

  stas_rst написав:
  Yuri_61 написав: Подобное ощущение у меня было в сентябре 2013 года при курсе 8,1. Дальше знаете, что было с курсом. Чуйка тогда меня не подвела. А на этот раз? Я ж старый и наблюдательный лис.
[color=#FF0000]Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.[/color

Якийсь повний когнітивний дисонанс :) То старий і уніматєльний лис у 2013-му, то 200 баксів по 30 у 2015-му :)
Років через 100 їх можна буде продати на аукціоні під брендом: Старий -х-т-и-в-и-й- хитрий лис (Акелла) промахнувся :)

У лошади 4 ноги и то бывает, спотыкается. Что Вы от меня хотите? Я ж не Пророк и не ясновидщий, а только старый лис, даже не волк.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:48

Yuri_61 заплюсував :) красава !!!
читаю Вас, і сльоза пробиває :)
суцільна енциклопедія доларових криз і злетів :)
то щира іронія, - не сарказм :) без образ :)
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