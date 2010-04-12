Додано: Сер 08 тра, 2019 21:06

А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.

У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.