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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:51
dima_beleb написав: Yuri_61 написав:
а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году. Или нет?
как сейчас помню был апрель 20...(5) ? или всё ж 2004? . Курс 5,35 где - то так . И тут Стельмах в интервью заявил, что реальный курс бакса в Украине 3,50 !!! И что минфин устали допечатывать гривну по этому поводу и т.д. и т.п. (приблизительно такую галитматью говорил). НБУ тогда девальвировал доллар к гривне (ну или ревальвировал гривну) до 5.00 и ниже. На себя обменки даже было время па4.60 только брали, не выше.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:04
Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?
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Kabanchik
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:06
А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10
Kabanchik написав:
Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?
????
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10
Yuri_61 написав:
А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32.
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Kabanchik
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:11
Yuri_61 написав: Kabanchik написав:
Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?
????
А что вас так удивляет? Вы же из тех, кто восторгается талантами и умением базарить по фене афериста международного масштаба?
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Kabanchik
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:14
Kabanchik написав: Yuri_61 написав:
А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32.
ну есть такое народное наблюдение, что после выплат МВФ курс $ подымают. Почему это так, я забыл или не знаю.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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Yuri_61
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