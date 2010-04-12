Yuri_61 написав: а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году. Или нет?
как сейчас помню был апрель 20...(5) ? или всё ж 2004? . Курс 5,35 где - то так . И тут Стельмах в интервью заявил, что реальный курс бакса в Украине 3,50 !!! И что минфин устали допечатывать гривну по этому поводу и т.д. и т.п. (приблизительно такую галитматью говорил). НБУ тогда девальвировал доллар к гривне (ну или ревальвировал гривну) до 5.00 и ниже. На себя обменки даже было время па4.60 только брали, не выше.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32.
ну есть такое народное наблюдение, что после выплат МВФ курс $ подымают. Почему это так, я забыл или не знаю.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Тоже помню немало таких моментов, когда было падение: нелогическое необъяснимое ассиметричное,
а потом как отстреливало вверх, что мало кто в уходящий в небеса поезд успевал вскочить.
Это было и насчет падающей немецкой марки и евро валюты , валившейся до 0-85 где-то до доллара,а потом взлетевшей со временем до 1-60.
И гривна летом 2008-го по 4-60 от державшегося годами курса 5-10, через пол-годика взявшая планку 8 уверенно.
И паника, когда доллар резко упал весной 2014-го с 11 до 10-50 ,что-то в этом роде было,когда Приват отказывался вообще принимать баксы ( и это в той-то ситуации !),банки отвечали нет гривны, не можем купить доллар. Где курс 10-50, а где курс 26-50, а всего то пяток лет прошло.
Так и сейчас, считаю,что мы накануне грандиозного шухера. Экономика угроханная, пол-страны (образно) батрачит за бугром за копейки, те кто довели до такого состояния страну либо жируют, установив самим себе зарплаты в сотни тысяч и миллионы гривен в месяц, либо воруют невиданными ранее за 28 лет масштабами и темпами. Воры нынешние и воры бывшие отличаются масштабом, те были просто большие,а нынешние мега-большие.
Кажется мне,господа,что мы на пороге грандиозного шухера, на валютном рынке. Рупчик - два веса набрать в такой ситуации совсем несложно.
Хотя в зависимости от новой команды, которая попробует разрести авгиевы конюшни старых, точка невозврата в несколько отдаленном будущем до 22-23 еще не пройдена. Все будет зависеть от того - насколько будут перераспределны потоки, сколько из них своруют по новому,а что реально пойдет в бюджет,на развитие экономики и прогресс.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Тоже помню немало таких моментов, когда было падение: нелогическое необъяснимое ассиметричное,
Студент-юрист сдает экзамен. Ну, понятно, плохо сдает, профессор два ставить хочет. Студент и говорит: - Профессор, давайте так, я вам задаю вопрос, Вы, если отвечаете, ставите мне два, ну а если нет, то пять. Профессор соглашается. Студент: - Что такое - с одной стороны законно, но нелогично, с другой, логично, но незаконно, и с третьей, и незаконно, и нелогично? Профессор ничего не придумал, поставил 5 и спрашивает, что же это такое. Студент: - Профессор, вот вам 70 лет, а вашей жене - 20. Это законно, но нелогично. У вашей жены есть молодой любовник - это логично, но незаконно. А то, что вы сейчас этому любовнику 5 поставили - это и нелогично, и незаконно.
Прямо сейчас на валютном рынке происходят явления, очень напоминающие 2005 год. Курс гривны к доллару быстро укрепляется, потому что некие иностранцы заводят в страну валюту и продают ее, чтобы скупить государственные облигации.
В далеком 2005-м это закончилось очень плохо. Сначала в Украину нахлынули спекулятивные "горячие" миллиарды. Нашествие началось в апреле 2005 года после триумфального выступления тогда министра экономики Сергея Терехина, который фактически пообещал ревальвацию. Спекулянты продавали доллары на межбанке, чтобы за гривну скупить облигации государства и банков. Курс гривны резко укрепился и вызвал роптания среди населения, которое на ревальвации потеряло приличные деньги.
Но самая главная опасность была впереди. Уже в январе 2006 года они начали выходить обратно и резко сбрасывать облигации. Они массово скупали валюту, и в итоге рынок ощутимо шатнуло. Курс гривны к доллару резко опустился.
Отличие нынешней эпохи от времен нацбанковства Владимира Стельмаха очевидны. Тогда курс удерживали на месте искусственно, и золотовалютных резервов НБУ хватало с лихвой, чтобы перекрыть спекулятивные колебания.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.