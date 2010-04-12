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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1125112611271128

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:51

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:
а что было в 2004 году? Первый Майдан? И при чем тут Юля? Кажется она была премьером как раз в 2008 году. Или нет?


как сейчас помню был апрель 20...(5) ? или всё ж 2004? . Курс 5,35 где - то так . И тут Стельмах в интервью заявил, что реальный курс бакса в Украине 3,50 !!! И что минфин устали допечатывать гривну по этому поводу и т.д. и т.п. (приблизительно такую галитматью говорил). НБУ тогда девальвировал доллар к гривне (ну или ревальвировал гривну) до 5.00 и ниже. На себя обменки даже было время па4.60 только брали, не выше.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10

  Kabanchik написав:Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?


????
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10

  Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.


Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:11

  Yuri_61 написав:
  Kabanchik написав:Это беня может еще скомуниздить пару ярдов и через 6 лет та же зарплата будет? Почему бы и нет?


????


А что вас так удивляет? Вы же из тех, кто восторгается талантами и умением базарить по фене афериста международного масштаба?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:14

  Kabanchik написав:
  Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.


Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32. :mrgreen:

ну есть такое народное наблюдение, что после выплат МВФ курс $ подымают. Почему это так, я забыл или не знаю.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:25

  Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.


Тоже помню немало таких моментов, когда было падение:
нелогическое
необъяснимое
ассиметричное,

а потом как :!: отстреливало вверх, что мало кто в уходящий в небеса поезд успевал вскочить.

Это было и насчет падающей немецкой марки и евро валюты , валившейся до 0-85 где-то до доллара,а потом взлетевшей со временем до 1-60.

И гривна летом 2008-го по 4-60 от державшегося годами курса 5-10, через пол-годика взявшая планку 8 уверенно.

И паника, когда доллар резко упал весной 2014-го с 11 до 10-50 ,что-то в этом роде было,когда Приват отказывался вообще принимать баксы ( и это в той-то ситуации !),банки отвечали нет гривны, не можем купить доллар.
Где курс 10-50, а где курс 26-50, а всего то пяток лет прошло.

Так и сейчас, считаю,что мы накануне грандиозного шухера.
Экономика угроханная,
пол-страны (образно) батрачит за бугром за копейки,
те кто довели до такого состояния страну
либо жируют,
установив самим себе зарплаты в сотни тысяч и миллионы гривен в месяц,
либо воруют
невиданными ранее за 28 лет масштабами и темпами.
Воры нынешние и воры бывшие отличаются масштабом, те были просто большие,а нынешние мега-большие.

Кажется мне,господа,что мы на пороге грандиозного шухера, на валютном рынке.
Рупчик - два веса набрать в такой ситуации совсем несложно.

Хотя в зависимости от новой команды, которая попробует разрести авгиевы конюшни старых, точка невозврата в несколько отдаленном будущем до 22-23 еще не пройдена.
Все будет зависеть от того - насколько будут перераспределны потоки, сколько из них своруют по новому,а что реально пойдет в бюджет,на развитие экономики и прогресс.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:35

  Автор77 написав:
  Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.
У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.


Тоже помню немало таких моментов, когда было падение:
нелогическое
необъяснимое
ассиметричное,

Студент-юрист сдает экзамен. Ну, понятно, плохо сдает, профессор два ставить хочет.
Студент и говорит:
- Профессор, давайте так, я вам задаю вопрос, Вы, если отвечаете, ставите мне два, ну а если нет, то пять. Профессор соглашается.
Студент:
- Что такое - с одной стороны законно, но нелогично, с другой, логично, но незаконно, и с третьей, и незаконно, и нелогично?
Профессор ничего не придумал, поставил 5 и спрашивает, что же это такое.
Студент:
- Профессор, вот вам 70 лет, а вашей жене - 20.
Это законно, но нелогично. У вашей жены есть молодой любовник - это логично, но незаконно.
А то, что вы сейчас этому любовнику 5 поставили - это и нелогично, и незаконно.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы тоже заметили, что гривна укрепляется? После успешного штурма отметки 28 гривен за доллар, теперь произошел откат ниже 26-ти.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/30/635550/

Но главное еще впереди.

Прямо сейчас на валютном рынке происходят явления, очень напоминающие 2005 год. Курс гривны к доллару быстро укрепляется, потому что некие иностранцы заводят в страну валюту и продают ее, чтобы скупить государственные облигации.

В далеком 2005-м это закончилось очень плохо. Сначала в Украину нахлынули спекулятивные "горячие" миллиарды. Нашествие началось в апреле 2005 года после триумфального выступления тогда министра экономики Сергея Терехина, который фактически пообещал ревальвацию. Спекулянты продавали доллары на межбанке, чтобы за гривну скупить облигации государства и банков. Курс гривны резко укрепился и вызвал роптания среди населения, которое на ревальвации потеряло приличные деньги.

Но самая главная опасность была впереди. Уже в январе 2006 года они начали выходить обратно и резко сбрасывать облигации. Они массово скупали валюту, и в итоге рынок ощутимо шатнуло. Курс гривны к доллару резко опустился.

Подробности вы можете вспомнить здесь.

http://economica.com.ua/finance/article/101676.html

Отличие нынешней эпохи от времен нацбанковства Владимира Стельмаха очевидны. Тогда курс удерживали на месте искусственно, и золотовалютных резервов НБУ хватало с лихвой, чтобы перекрыть спекулятивные колебания.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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