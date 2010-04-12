Додано: Сер 08 тра, 2019 21:25

Yuri_61 написав: А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.

У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне. А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно.У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.

Тоже помню немало таких моментов, когда было падение:нелогическоенеобъяснимоеассиметричное,а потом какотстреливало вверх, что мало кто в уходящий в небеса поезд успевал вскочить.Это было и насчет падающей немецкой марки и евро валюты , валившейся до 0-85 где-то до доллара,а потом взлетевшей со временем до 1-60.И гривна летом 2008-го по 4-60 от державшегося годами курса 5-10, через пол-годика взявшая планку 8 уверенно.И паника, когда доллар резко упал весной 2014-го с 11 до 10-50 ,что-то в этом роде было,когда Приват отказывался вообще принимать баксы ( и это в той-то ситуации !),банки отвечали нет гривны, не можем купить доллар.Где курс 10-50, а где курс 26-50, а всего то пяток лет прошло.Так и сейчас, считаю,что мы накануне грандиозного шухера.Экономика угроханная,пол-страны (образно) батрачит за бугром за копейки,те кто довели до такого состояния странулибо жируют,установив самим себе зарплаты в сотни тысяч и миллионы гривен в месяц,либо воруютневиданными ранее за 28 лет масштабами и темпами.Воры нынешние и воры бывшие отличаются масштабом, те были просто большие,а нынешние мега-большие.Кажется мне,господа,что мы на пороге грандиозного шухера, на валютном рынке.Рупчик - два веса набрать в такой ситуации совсем несложно.Хотя в зависимости от новой команды, которая попробует разрести авгиевы конюшни старых, точка невозврата в несколько отдаленном будущем до 22-23 еще не пройдена.Все будет зависеть от того - насколько будут перераспределны потоки, сколько из них своруют по новому,а что реально пойдет в бюджет,на развитие экономики и прогресс.