Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Это якобы "укрепление" продлиться до первой выплаты мвф. Думаю, в июле-августе мы увидим скачок до 28-30, а то и до 32.
ну есть такое народное наблюдение, что после выплат МВФ курс $ подымают. Почему это так, я забыл или не знаю.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Тоже помню немало таких моментов, когда было падение: нелогическое необъяснимое ассиметричное,
а потом как отстреливало вверх, что мало кто в уходящий в небеса поезд успевал вскочить.
Это было и насчет падающей немецкой марки и евро валюты , валившейся до 0-85 где-то до доллара,а потом взлетевшей со временем до 1-60.
И гривна летом 2008-го по 4-60 от державшегося годами курса 5-10, через пол-годика взявшая планку 8 уверенно.
И паника, когда доллар резко упал весной 2014-го с 11 до 10-50 ,что-то в этом роде было,когда Приват отказывался вообще принимать баксы ( и это в той-то ситуации !),банки отвечали нет гривны, не можем купить доллар. Где курс 10-50, а где курс 26-50, а всего то пяток лет прошло.
Так и сейчас, считаю,что мы накануне грандиозного шухера. Экономика угроханная, пол-страны (образно) батрачит за бугром за копейки, те кто довели до такого состояния страну либо жируют, установив самим себе зарплаты в сотни тысяч и миллионы гривен в месяц, либо воруют невиданными ранее за 28 лет масштабами и темпами. Воры нынешние и воры бывшие отличаются масштабом, те были просто большие,а нынешние мега-большие.
Кажется мне,господа,что мы на пороге грандиозного шухера, на валютном рынке. Рупчик - два веса набрать в такой ситуации совсем несложно.
Хотя в зависимости от новой команды, которая попробует разрести авгиевы конюшни старых, точка невозврата в несколько отдаленном будущем до 22-23 еще не пройдена. Все будет зависеть от того - насколько будут перераспределны потоки, сколько из них своруют по новому,а что реально пойдет в бюджет,на развитие экономики и прогресс.
Yuri_61 написав:А ещё помню лето 1998 год. Курс немецкой марка в Украине резко и неумолимо падал. Не находите ли закономерность. Опять летом тогда и в последние 3 года , гривна ощутимо укреплялась. Ну это закономерность, понятно. У кого крепкие нервы, тот будет вознаграждён, имхо, курсом па25.хх в этом июне.
Тоже помню немало таких моментов, когда было падение: нелогическое необъяснимое ассиметричное,
Студент-юрист сдает экзамен. Ну, понятно, плохо сдает, профессор два ставить хочет. Студент и говорит: - Профессор, давайте так, я вам задаю вопрос, Вы, если отвечаете, ставите мне два, ну а если нет, то пять. Профессор соглашается. Студент: - Что такое - с одной стороны законно, но нелогично, с другой, логично, но незаконно, и с третьей, и незаконно, и нелогично? Профессор ничего не придумал, поставил 5 и спрашивает, что же это такое. Студент: - Профессор, вот вам 70 лет, а вашей жене - 20. Это законно, но нелогично. У вашей жены есть молодой любовник - это логично, но незаконно. А то, что вы сейчас этому любовнику 5 поставили - это и нелогично, и незаконно.
Прямо сейчас на валютном рынке происходят явления, очень напоминающие 2005 год. Курс гривны к доллару быстро укрепляется, потому что некие иностранцы заводят в страну валюту и продают ее, чтобы скупить государственные облигации.
В далеком 2005-м это закончилось очень плохо. Сначала в Украину нахлынули спекулятивные "горячие" миллиарды. Нашествие началось в апреле 2005 года после триумфального выступления тогда министра экономики Сергея Терехина, который фактически пообещал ревальвацию. Спекулянты продавали доллары на межбанке, чтобы за гривну скупить облигации государства и банков. Курс гривны резко укрепился и вызвал роптания среди населения, которое на ревальвации потеряло приличные деньги.
Но самая главная опасность была впереди. Уже в январе 2006 года они начали выходить обратно и резко сбрасывать облигации. Они массово скупали валюту, и в итоге рынок ощутимо шатнуло. Курс гривны к доллару резко опустился.
Отличие нынешней эпохи от времен нацбанковства Владимира Стельмаха очевидны. Тогда курс удерживали на месте искусственно, и золотовалютных резервов НБУ хватало с лихвой, чтобы перекрыть спекулятивные колебания.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
KirillT8 написав:Если у нас получится, то за нами пойдут другие. Зе и команда наверное и стали теми, кто согласился и пошел на этот эксперимент. А нам надо просто каждому занятся своими привычными делами и не мешать им.
вам в тему о политике
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють. і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?
Я на 100% уверен в завтрашнем дне. Что завтрашнее дно будет глубже, чем сегодняшнее. Анекдот №726088
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Rainbow написав:Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Оно конечно хорошо, но когда все эти 'нерезы' которые загнали полтора лярда баксов начнут бежать отсюда...
здесь вы правы , если кто надеется что прикупленные по случаю несколько зеленых бумажек спасут их то это врятли... они возможно чуть чуть оттянут конец, но как известно "ожидание смерти хуже самой смерти" , это я к тому, что когда прорвет, не поздоровится всем, в том числе и баксодержателям, ибо ущерб будет не соизмеримо бОльшим чем выгода от сдачи бакса попийсят ( вариант что вы Коломойский с семизначной сумой $ - не расматриаем ибо фигуры такого масштаба на форумах не пишут ) .
ЗЫ от если бы вы доход в долларах получали то да ... а так ведь деньги имеют свойство кончаться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють. і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?
дна не буде ще не скоро, так як баксюри на всі вже закупив, видно так багато українців теж зробили, це відчули спекулянти і опустили курс доляра, бо гривні у пересічних не залишилося/ скільки раз я собі докоряв - не дій як більшість, а навпаки все роби (що стосується валютного ринку). А що трапилося: перед вибрами багато пересічних заметушилися та спричинили попит на бакси, тому курс виріс з 26,6 (07.03.2019) до 27, 2. Потім курс припав, але не набагато. Я поспішив і накупив па26,7, па 26,9. А потрібно було зачекати, розуміючи вищевикладене. Перемогла моя жадібність і суєтливість. Головне, розумію, що не потрібно поспішати, а все одно моя жадібнібність здоровий глузд перемогла. вчиться на мої помилках. Що далі буде: можливро курс знову підросте (бо довго не було зміни тренду). Але потім знову буде падати (до кінця як завжди червня. Далі дії спекулянтів МБ будуть заледати від дій більшості пересічніх по принципу "від зворотного". Це безпрограшна гра для спекулянтів, тому шо вони роблять свій крок (дію) після кроку (дії) пересічних українців або юриків. Вважайте, що я відкрив (перевідкрив) цю методику валютної спекуляції при наймі для себе. Наприклад: ви робите завжди преший крок: тобто утворюєте попит (це стосується і юрособ) : або на бакс або на гривню. У відповідь спекулянти свій крок роблять: на здорожчання або на здешевлення чи бакса чи гривні. Завжди вони без програшу, бо їхній крок після нашого з вами.
youtube Степан Генадиевич семинар в Киеве - социодинамика .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html