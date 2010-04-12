Додано: Сер 08 тра, 2019 22:18

Вы тоже заметили, что гривна укрепляется? После успешного штурма отметки 28 гривен за доллар, теперь произошел откат ниже 26-ти.Но главное еще впереди.Прямо сейчас на валютном рынке происходят явления, очень напоминающие 2005 год. Курс гривны к доллару быстро укрепляется, потому что некие иностранцы заводят в страну валюту и продают ее, чтобы скупить государственные облигации.В далеком 2005-м это закончилось очень плохо. Сначала в Украину нахлынули спекулятивные "горячие" миллиарды. Нашествие началось в апреле 2005 года после триумфального выступления тогда министра экономики Сергея Терехина, который фактически пообещал ревальвацию. Спекулянты продавали доллары на межбанке, чтобы за гривну скупить облигации государства и банков. Курс гривны резко укрепился и вызвал роптания среди населения, которое на ревальвации потеряло приличные деньги.Но самая главная опасность была впереди. Уже в январе 2006 года они начали выходить обратно и резко сбрасывать облигации. Они массово скупали валюту, и в итоге рынок ощутимо шатнуло. Курс гривны к доллару резко опустился.Подробности вы можете вспомнить здесь.Отличие нынешней эпохи от времен нацбанковства Владимира Стельмаха очевидны. Тогда курс удерживали на месте искусственно, и золотовалютных резервов НБУ хватало с лихвой, чтобы перекрыть спекулятивные колебания.