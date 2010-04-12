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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1126112711281129>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы тоже заметили, что гривна укрепляется? После успешного штурма отметки 28 гривен за доллар, теперь произошел откат ниже 26-ти.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/30/635550/

Но главное еще впереди.

Прямо сейчас на валютном рынке происходят явления, очень напоминающие 2005 год. Курс гривны к доллару быстро укрепляется, потому что некие иностранцы заводят в страну валюту и продают ее, чтобы скупить государственные облигации.

В далеком 2005-м это закончилось очень плохо. Сначала в Украину нахлынули спекулятивные "горячие" миллиарды. Нашествие началось в апреле 2005 года после триумфального выступления тогда министра экономики Сергея Терехина, который фактически пообещал ревальвацию. Спекулянты продавали доллары на межбанке, чтобы за гривну скупить облигации государства и банков. Курс гривны резко укрепился и вызвал роптания среди населения, которое на ревальвации потеряло приличные деньги.

Но самая главная опасность была впереди. Уже в январе 2006 года они начали выходить обратно и резко сбрасывать облигации. Они массово скупали валюту, и в итоге рынок ощутимо шатнуло. Курс гривны к доллару резко опустился.

Подробности вы можете вспомнить здесь.

http://economica.com.ua/finance/article/101676.html

Отличие нынешней эпохи от времен нацбанковства Владимира Стельмаха очевидны. Тогда курс удерживали на месте искусственно, и золотовалютных резервов НБУ хватало с лихвой, чтобы перекрыть спекулятивные колебания.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чего то я не помню такого. Или у меня синдром Манделы. :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KirillT8 написав:Если у нас получится, то за нами пойдут другие. Зе и команда наверное и стали теми, кто согласился и пошел на этот эксперимент. А нам надо просто каждому занятся своими привычными делами и не мешать им.
вам в тему о политике
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:32

  asti написав:
  Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють.
і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?

Я на 100% уверен в завтрашнем дне. Что завтрашнее дно будет глубже, чем сегодняшнее. Анекдот №726088
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:36

  asti написав:
  Rainbow написав:Чем дешевле эти зеленые бумажки, тем больше их купим.
Оно конечно хорошо, но когда все эти 'нерезы' которые загнали полтора лярда баксов начнут бежать отсюда...

здесь вы правы , если кто надеется что прикупленные по случаю несколько зеленых бумажек спасут их то это врятли... они возможно чуть чуть оттянут конец, но как известно "ожидание смерти хуже самой смерти" , это я к тому, что когда прорвет, не поздоровится всем, в том числе и баксодержателям, ибо ущерб будет не соизмеримо бОльшим чем выгода от сдачи бакса попийсят ( вариант что вы Коломойский с семизначной сумой $ - не расматриаем ибо фигуры такого масштаба на форумах не пишут :) ) .

ЗЫ от если бы вы доход в долларах получали то да ... а так ведь деньги имеют свойство кончаться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:47

  Yuri_61 написав:
  asti написав:
  Yuri_61 написав:якось дивно, що все вниз та вниз бакс роняють.
і дна не видно, ось що сумно
А якщо я вам скажу, що дно ВЖЕ БУЛО сьогодні - ви зрадієте?


дна не буде ще не скоро, так як баксюри на всі вже закупив,
видно так багато українців теж зробили, це відчули спекулянти і опустили курс доляра, бо гривні у пересічних не залишилося/
скільки раз я собі докоряв - не дій як більшість, а навпаки все роби (що стосується валютного ринку).
А що трапилося: перед вибрами багато пересічних заметушилися та спричинили попит на бакси, тому курс виріс з 26,6 (07.03.2019) до 27, 2. Потім курс припав, але не набагато. Я поспішив і накупив па26,7, па 26,9.
А потрібно було зачекати, розуміючи вищевикладене.
Перемогла моя жадібність і суєтливість.
Головне, розумію, що не потрібно поспішати, а все одно моя жадібнібність здоровий глузд перемогла.
вчиться на мої помилках.
Що далі буде: можливро курс знову підросте (бо довго не було зміни тренду). Але потім знову буде падати (до кінця як завжди червня.
Далі дії спекулянтів МБ будуть заледати від дій більшості пересічніх по принципу "від зворотного".
Це безпрограшна гра для спекулянтів, тому шо вони роблять свій крок (дію) після кроку (дії) пересічних українців або юриків.
Вважайте, що я відкрив (перевідкрив) цю методику валютної спекуляції при наймі для себе.
Наприклад: ви робите завжди преший крок: тобто утворюєте попит (це стосується і юрособ) : або на бакс або на гривню. У відповідь спекулянти свій крок роблять: на здорожчання або на здешевлення чи бакса чи гривні.
Завжди вони без програшу, бо їхній крок після нашого з вами.
:arrow: youtube Степан Генадиевич семинар в Киеве - социодинамика .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:00

Квесторе_поверніться
Саме так i роблю
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:36

Алярм...



Йена, франк, золото, доляр - швидко додають :!: Активи схованки йдуть у гору.
Я поки не побачив що сталося! Це так вплинуло підвищення налогів на китайський експорт до Америки?

Ваші думки, панове!

ВО

PS
Усіх причасних із Святом Перемоги!

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на правах оффтопа выходного дня :

Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?
Когда гривна обесцениваеться паралельно и часто с опереженеим растут цены на импортные товары, часто даже в моменты роста курса закладываеться
запас и товары дорожают больше чем курс , все знаюто что для перестраховки торговцы закладывают более высокий курс .
Большинство успевают сменить цены даже несколько раз в день. Найти по старой цене становиться все сложней и сложней.
90% товаров у нас либо импортные либо составляющая импортных комплектующих доходит до 90% . Даже в аграрном секторе (продуктов питания) бОльшая часть себестоимости это транспортные расходы, топливо ( тоже импортное) , техника и ее ремонт (запчасти) так как наших тракторов комбайнов и грузовых легковых авто нету или почти нету ( возможно крупно узловая сборка из китайски комплектующих) . Даже если взять более дешевую рабочую силу , ведь рост зарплаты отстает от курса то ее составляющая в себестоимости конечного продукта мизерная, это в странах первого мира доходит до 55% .
Падает ли цена на продукты, товары услуги когда падает курс ? Только на некоторые типа электроники и быт техники , в основном не те что не держат на складе , а продают только под заказ ( привет 96% интернет магазинов) , на те же товары которые были куплены по более высокому цену так бодро не спустят . Проще говоря цена в долларовом эквиваленте либо постоянная либо даже растет , за редким исключением каких-то сезонных , дефицитных товаров . Успеть купить какой-то не ликвидный товар пока его цена не догнала курс ? может в 2014 недвижимость можно было успеть купить по старому курсу, но я не уверен, разве что эконом сегмент на стадии строительства и ждать 3-4 года постройки и сдачи в эксплуатацию .
Возможно цены на услуги растут не так стремительно вместе с курсом ? но многие действительно качественные "девушки" тоже озвучивают ценники за свои услуги в валюте.
В чем тогда выгода или где ошибка ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:18

yama
В чем тогда выгода или где ошибка ?

Нет корректно заданного вопроса.Какое то описание процессов без особой логики.Какой конкретный вопрос.
ПС какой бы он даже ни был, смысл в получении разницы стоимости в любую сторону, т е говоря простым языком в спекуляции.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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