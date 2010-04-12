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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1126112711281129

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:В чем тогда выгода или где ошибка ?

Ошибка в сведении термина "спекуляция" к содержимому холодильника :)
Цель спекуляции - получение прибыли. Если Вы, судя по тексту, считаете единственной пригодной для сбережения валютой доллар, спекуляция заключается в том, чтобы результатом поведения нескольких сделок стало увеличение количества ваших долларов. Для спекулянта валюта - это не средство платежа, а рабочий инструмент.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:31

Смешались в кучу кони, люди ... )
  yama написав:Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?

В получении прибыли спекулянтом. При этом не важно, курс растет или падает, трейдер получает комиссию как на продажах, так и на покупках
  yama написав:В чем тогда выгода или где ошибка ?

Ошибка в понимании процесса
Глобально гривна падает, т.к. в бюджет заложена инфляция, например, 10-15%, и под это печатаются дополнительные банкноты (не обеспеченные ВВП). В связи с этим технически на такой же % должна падать гривна.
По факту это не так, идут волны - в один год может упасть на 30-70%, потом 3-4 года стабильности или даже временного снижения.
От спекулянтов это не зависит.
-
Ну и по поводу цен и зарплат - после скачка временно украинские товары более конкурентноспособны, потом выходят на уровень мировой себестоимости и вот новый скачек.
и это пройдет
ЧИА
 
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