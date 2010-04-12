Смешались в кучу кони, люди ... )
yama написав:Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?
В получении прибыли спекулянтом. При этом не важно, курс растет или падает, трейдер получает комиссию как на продажах, так и на покупках
yama написав:
В чем тогда выгода или где ошибка ?
Ошибка в понимании процесса
Глобально гривна падает, т.к. в бюджет заложена инфляция, например, 10-15%, и под это печатаются дополнительные банкноты (не обеспеченные ВВП). В связи с этим технически на такой же % должна падать гривна.
По факту это не так, идут волны - в один год может упасть на 30-70%, потом 3-4 года стабильности или даже временного снижения.
От спекулянтов это не зависит.
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Ну и по поводу цен и зарплат - после скачка временно украинские товары более конкурентноспособны, потом выходят на уровень мировой себестоимости и вот новый скачек.