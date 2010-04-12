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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1127112811291130>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:В чем тогда выгода или где ошибка ?

Ошибка в сведении термина "спекуляция" к содержимому холодильника :)
Цель спекуляции - получение прибыли. Если Вы, судя по тексту, считаете единственной пригодной для сбережения валютой доллар, спекуляция заключается в том, чтобы результатом поведения нескольких сделок стало увеличение количества ваших долларов. Для спекулянта валюта - это не средство платежа, а рабочий инструмент.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:31

Смешались в кучу кони, люди ... )
  yama написав:Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?

В получении прибыли спекулянтом. При этом не важно, курс растет или падает, трейдер получает комиссию как на продажах, так и на покупках
  yama написав:В чем тогда выгода или где ошибка ?

Ошибка в понимании процесса
Глобально гривна падает, т.к. в бюджет заложена инфляция, например, 10-15%, и под это печатаются дополнительные банкноты (не обеспеченные ВВП). В связи с этим технически на такой же % должна падать гривна.
По факту это не так, идут волны - в один год может упасть на 30-70%, потом 3-4 года стабильности или даже временного снижения.
От спекулянтов это не зависит.
-
Ну и по поводу цен и зарплат - после скачка временно украинские товары более конкурентноспособны, потом выходят на уровень мировой себестоимости и вот новый скачек.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46

  s0v7a написав:

Йена, франк, золото, доляр - швидко додають :!: Активи схованки йдуть у гору.
Я поки не побачив що сталося! Це так вплинуло підвищення налогів на китайський експорт до Америки?

Ваші думки, панове!

ВО

PS
Усіх причасних із Святом Перемоги!

и где золото додає? 1286 за 31 грам. как и неделю и две назад.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:49

  yama написав:на правах оффтопа выходного дня :

Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?
Когда гривна обесцениваеться паралельно и часто с опереженеим растут цены на импортные товары, часто даже в моменты роста курса закладываеться
запас и товары дорожают больше чем курс , все знаюто что для перестраховки торговцы закладывают более высокий курс .
Большинство успевают сменить цены даже несколько раз в день. Найти по старой цене становиться все сложней и сложней.
90% товаров у нас либо импортные либо составляющая импортных комплектующих доходит до 90% . Даже в аграрном секторе (продуктов питания) бОльшая часть себестоимости это транспортные расходы, топливо ( тоже импортное) , техника и ее ремонт (запчасти) так как наших тракторов комбайнов и грузовых легковых авто нету или почти нету ( возможно крупно узловая сборка из китайски комплектующих) . Даже если взять более дешевую рабочую силу , ведь рост зарплаты отстает от курса то ее составляющая в себестоимости конечного продукта мизерная, это в странах первого мира доходит до 55% .
Падает ли цена на продукты, товары услуги когда падает курс ? Только на некоторые типа электроники и быт техники , в основном не те что не держат на складе , а продают только под заказ ( привет 96% интернет магазинов) , на те же товары которые были куплены по более высокому цену так бодро не спустят . Проще говоря цена в долларовом эквиваленте либо постоянная либо даже растет , за редким исключением каких-то сезонных , дефицитных товаров . Успеть купить какой-то не ликвидный товар пока его цена не догнала курс ? может в 2014 недвижимость можно было успеть купить по старому курсу, но я не уверен, разве что эконом сегмент на стадии строительства и ждать 3-4 года постройки и сдачи в эксплуатацию .
Возможно цены на услуги растут не так стремительно вместе с курсом ? но многие действительно качественные "девушки" тоже озвучивают ценники за свои услуги в валюте.
В чем тогда выгода или где ошибка ?

смысл в сохранении покупательной способности заначки от жены на длительное время.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:54

Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г

В 2019 году Китаю может угрожать крупнейший в его истории дефолт в размере 13 трлн долларов, пишет Bloomberg. Согласно проведенному агентством исследованию, с начала этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Этот процесс развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тренд ясен: если не будет предпринято никаких изменений, в 2019 году мы увидим новые максимумы по дефолту внутреннего китайского рынка облигаций, пишет агентство.

Причина этой ситуации – продолжающееся сокращение финансирования банковского сектора страны, особенно малых и средних компаний. Помимо этого, власти страны все сильнее сокращают систему теневого банкинга, в котором принятие кредитных решений контролируется государством меньше. Именно с этим связан всплеск дефолта в 2017 году, который продолжается по сей день. Власти страны в 2016 году попытались сократить избыточные производственные мощности, что также сказалось на кредитных рынках, полагает Bloomberg.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Цель спекуляции - получение прибыли.

Буквально несколько минут назад был сильно удивлен. Прочел ВИКИ. Оказывается, не обязательно именно прибыли
"Спекуляция - это покупка актива ( товара , товара или недвижимости ) в надежде, что он станет более ценным в ближайшем будущем."
Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г

Давайте пользоваться привычной нам терминологией, чтобы не стать жертвами скверного перевода. У нас дефолтом принято называть неплатежеспособность государства, а в отношении предприятий применять термин "банкротство".
Китаю дефолт не грозит, в Китае ожидается повышенный уровень банкротства предприятий.
  ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция

Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство :)
Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:19

  ЧИА написав:
  Сибарит написав:Цель спекуляции - получение прибыли.

Буквально несколько минут назад был сильно удивлен. Прочел ВИКИ. Оказывается, не обязательно именно прибыли
"Спекуляция - это покупка актива ( товара , товара или недвижимости ) в надежде, что он станет более ценным в ближайшем будущем."
Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция


"Спекуляція" має ще філософ. значення. Колись знатокам на початку 90-х давали таке запитання і виясняли, що в принципі слово не містить негативу, а означає "далеко бачити"
Слово спекуляция для русского языка является заимствованным. Его истоки в латинском speculatus - созерцать, обозревать, откуда specula - наблюдательная башня. Поэтому слово спекулировать и, например, шпионить spy имеют одну и туже основу - латинское specere. В свою очередь его происхождение связывают с санскритом: spasati - он смотрит.
Этимология понятия свидетельствует о многовариантности его значений, но главные среди них – предвидение, догадка, размышление, созерцание. http://economic-definition.com/Business ... __eto.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:31

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г

Давайте пользоваться привычной нам терминологией, чтобы не стать жертвами скверного перевода. У нас дефолтом принято называть неплатежеспособность государства, а в отношении предприятий применять термин "банкротство".
Китаю дефолт не грозит, в Китае ожидается повышенный уровень банкротства предприятий.
  ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция

Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство :)
Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.

По поводу спекуляций. Формально все может выглядеть в этом контексте совершенно не так, как Вы описали.

Вариантом может быть такая интерпретация. Человек хочет приобрести помидоры в банках с целью спекуляций (подорожания актива в ближайшем будущем). :mrgreen: Для этого он модифицирует способ покупки. Он покупает целые помидоры в августе и сам консервирует их в банки. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле. Конечно, он мог бы купить прошлогодние помидоры в магазине, но цена высока и вряд ли они подорожают. Так что все правильно. Это можно назвать спекуляцией формально.

Но в этом контексте любой менеджер по закупкам тоже спекулянтом может быть, если купил товар, который через некоторое время подорожал или подешевел. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция


Это уже производство.
Но а какая цель любого производства? - получение прибыли конечно же!
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