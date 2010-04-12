yama написав:

на правах оффтопа выходного дня :Когда гривна обесцениваеться паралельно и часто с опереженеим растут цены на импортные товары, часто даже в моменты роста курса закладываетьсязапас и товары дорожают больше чем курс , все знаюто что для перестраховки торговцы закладывают более высокий курс .Большинство успевают сменить цены даже несколько раз в день. Найти по старой цене становиться все сложней и сложней.90% товаров у нас либо импортные либо составляющая импортных комплектующих доходит до 90% . Даже в аграрном секторе (продуктов питания) бОльшая часть себестоимости это транспортные расходы, топливо ( тоже импортное) , техника и ее ремонт (запчасти) так как наших тракторов комбайнов и грузовых легковых авто нету или почти нету ( возможно крупно узловая сборка из китайски комплектующих) . Даже если взять более дешевую рабочую силу , ведь рост зарплаты отстает от курса то ее составляющая в себестоимости конечного продукта мизерная, это в странах первого мира доходит до 55% .Падает ли цена на продукты, товары услуги когда падает курс ? Только на некоторые типа электроники и быт техники , в основном не те что не держат на складе , а продают только под заказ ( привет 96% интернет магазинов) , на те же товары которые были куплены по более высокому цену так бодро не спустят . Проще говоря цена в долларовом эквиваленте либо постоянная либо даже растет , за редким исключением каких-то сезонных , дефицитных товаров . Успеть купить какой-то не ликвидный товар пока его цена не догнала курс ? может в 2014 недвижимость можно было успеть купить по старому курсу, но я не уверен, разве что эконом сегмент на стадии строительства и ждать 3-4 года постройки и сдачи в эксплуатацию .Возможно цены на услуги растут не так стремительно вместе с курсом ? но многие действительно качественные "девушки" тоже озвучивают ценники за свои услуги в валюте.В чем тогда выгода или где ошибка ?