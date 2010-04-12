Ошибка в сведении термина "спекуляция" к содержимому холодильника Цель спекуляции - получение прибыли. Если Вы, судя по тексту, считаете единственной пригодной для сбережения валютой доллар, спекуляция заключается в том, чтобы результатом поведения нескольких сделок стало увеличение количества ваших долларов. Для спекулянта валюта - это не средство платежа, а рабочий инструмент.
yama написав:Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ?
В получении прибыли спекулянтом. При этом не важно, курс растет или падает, трейдер получает комиссию как на продажах, так и на покупках
yama написав:В чем тогда выгода или где ошибка ?
Ошибка в понимании процесса Глобально гривна падает, т.к. в бюджет заложена инфляция, например, 10-15%, и под это печатаются дополнительные банкноты (не обеспеченные ВВП). В связи с этим технически на такой же % должна падать гривна. По факту это не так, идут волны - в один год может упасть на 30-70%, потом 3-4 года стабильности или даже временного снижения. От спекулянтов это не зависит. - Ну и по поводу цен и зарплат - после скачка временно украинские товары более конкурентноспособны, потом выходят на уровень мировой себестоимости и вот новый скачек.
Объясните мне в чем смысл спекуляции валютой ? Когда гривна обесцениваеться паралельно и часто с опереженеим растут цены на импортные товары, часто даже в моменты роста курса закладываеться запас и товары дорожают больше чем курс , все знаюто что для перестраховки торговцы закладывают более высокий курс . Большинство успевают сменить цены даже несколько раз в день. Найти по старой цене становиться все сложней и сложней. 90% товаров у нас либо импортные либо составляющая импортных комплектующих доходит до 90% . Даже в аграрном секторе (продуктов питания) бОльшая часть себестоимости это транспортные расходы, топливо ( тоже импортное) , техника и ее ремонт (запчасти) так как наших тракторов комбайнов и грузовых легковых авто нету или почти нету ( возможно крупно узловая сборка из китайски комплектующих) . Даже если взять более дешевую рабочую силу , ведь рост зарплаты отстает от курса то ее составляющая в себестоимости конечного продукта мизерная, это в странах первого мира доходит до 55% . Падает ли цена на продукты, товары услуги когда падает курс ? Только на некоторые типа электроники и быт техники , в основном не те что не держат на складе , а продают только под заказ ( привет 96% интернет магазинов) , на те же товары которые были куплены по более высокому цену так бодро не спустят . Проще говоря цена в долларовом эквиваленте либо постоянная либо даже растет , за редким исключением каких-то сезонных , дефицитных товаров . Успеть купить какой-то не ликвидный товар пока его цена не догнала курс ? может в 2014 недвижимость можно было успеть купить по старому курсу, но я не уверен, разве что эконом сегмент на стадии строительства и ждать 3-4 года постройки и сдачи в эксплуатацию . Возможно цены на услуги растут не так стремительно вместе с курсом ? но многие действительно качественные "девушки" тоже озвучивают ценники за свои услуги в валюте. В чем тогда выгода или где ошибка ?
смысл в сохранении покупательной способности заначки от жены на длительное время.
Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г
В 2019 году Китаю может угрожать крупнейший в его истории дефолт в размере 13 трлн долларов, пишет Bloomberg. Согласно проведенному агентством исследованию, с начала этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.
Этот процесс развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тренд ясен: если не будет предпринято никаких изменений, в 2019 году мы увидим новые максимумы по дефолту внутреннего китайского рынка облигаций, пишет агентство.
Причина этой ситуации – продолжающееся сокращение финансирования банковского сектора страны, особенно малых и средних компаний. Помимо этого, власти страны все сильнее сокращают систему теневого банкинга, в котором принятие кредитных решений контролируется государством меньше. Именно с этим связан всплеск дефолта в 2017 году, который продолжается по сей день. Власти страны в 2016 году попытались сократить избыточные производственные мощности, что также сказалось на кредитных рынках, полагает Bloomberg.
Буквально несколько минут назад был сильно удивлен. Прочел ВИКИ. Оказывается, не обязательно именно прибыли "Спекуляция - это покупка актива ( товара , товара или недвижимости ) в надежде, что он станет более ценным в ближайшем будущем." Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
zzzzzz написав:Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г
Давайте пользоваться привычной нам терминологией, чтобы не стать жертвами скверного перевода. У нас дефолтом принято называть неплатежеспособность государства, а в отношении предприятий применять термин "банкротство". Китаю дефолт не грозит, в Китае ожидается повышенный уровень банкротства предприятий.
ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.
Буквально несколько минут назад был сильно удивлен. Прочел ВИКИ. Оказывается, не обязательно именно прибыли "Спекуляция - это покупка актива ( товара , товара или недвижимости ) в надежде, что он станет более ценным в ближайшем будущем." Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
"Спекуляція" має ще філософ. значення. Колись знатокам на початку 90-х давали таке запитання і виясняли, що в принципі слово не містить негативу, а означає "далеко бачити"
Слово спекуляция для русского языка является заимствованным. Его истоки в латинском speculatus - созерцать, обозревать, откуда specula - наблюдательная башня. Поэтому слово спекулировать и, например, шпионить spy имеют одну и туже основу - латинское specere. В свою очередь его происхождение связывают с санскритом: spasati - он смотрит. Этимология понятия свидетельствует о многовариантности его значений, но главные среди них – предвидение, догадка, размышление, созерцание. http://economic-definition.com/Business ... __eto.html
zzzzzz написав:Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г
Давайте пользоваться привычной нам терминологией, чтобы не стать жертвами скверного перевода. У нас дефолтом принято называть неплатежеспособность государства, а в отношении предприятий применять термин "банкротство". Китаю дефолт не грозит, в Китае ожидается повышенный уровень банкротства предприятий.
ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.
По поводу спекуляций. Формально все может выглядеть в этом контексте совершенно не так, как Вы описали.
Вариантом может быть такая интерпретация. Человек хочет приобрести помидоры в банках с целью спекуляций (подорожания актива в ближайшем будущем). Для этого он модифицирует способ покупки. Он покупает целые помидоры в августе и сам консервирует их в банки. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле. Конечно, он мог бы купить прошлогодние помидоры в магазине, но цена высока и вряд ли они подорожают. Так что все правильно. Это можно назвать спекуляцией формально.
Но в этом контексте любой менеджер по закупкам тоже спекулянтом может быть, если купил товар, который через некоторое время подорожал или подешевел.