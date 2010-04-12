А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предприятие хочет купить чугун с целью спекуляций, ожидая его подорожания в ближайшем будущем. Для этого оно модифицирует способ покупки. Оно покупает руду и кокс (уголь), строит домну и само выплавляет чугун. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле.
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