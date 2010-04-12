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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1127112811291130

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Человек хочет приобрести помидоры в банках с целью спекуляций (подорожания актива в ближайшем будущем). Для этого он модифицирует способ покупки. Он покупает целые помидоры в августе и сам консервирует их в банки. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле.

Предприятие хочет купить чугун с целью спекуляций, ожидая его подорожания в ближайшем будущем. Для этого оно модифицирует способ покупки. Оно покупает руду и кокс (уголь), строит домну и само выплавляет чугун. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле. :)
Сибарит
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