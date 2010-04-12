А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 09 тра, 2019 13:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предприятие хочет купить чугун с целью спекуляций, ожидая его подорожания в ближайшем будущем. Для этого оно модифицирует способ покупки. Оно покупает руду и кокс (уголь), строит домну и само выплавляет чугун. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле.
Додано: Чет 09 тра, 2019 14:23
Это торговая война, которая перерастает в информационную. 5 ярдов для Китая - это туфта. А 13 триллионов - фантазия. Тем более что владеют этими задолжавшими корпорациями часто сами американцы. А гос. долг у Китая мизерный. А вот у США 22 трюлика или 110% ВВП. Вот где бомба!
А американцы все на зеркало пеняют. Их товары не берут, потому что они дорогие из-за искусственно переоцененного доллара, других причин нет.
Додано: Чет 09 тра, 2019 14:26
Додано: Чет 09 тра, 2019 14:54
Сибарит самое время заводить на портале рубрику ликбез
Мне вот всегда было интересно, как люди умудряются вообще решать какие-то вопросы, хоть о чем-то договариваться? Ведь если хоть немного копнуть и проанализировать диалоги, оказывается что каждый разговаривал "о своем". Практически в каждой фразе и термине, собеседники видят разное. А по-поводу уточнить терминологию вообще никто не парится.
Это просто парадокс какой-то
Додано: Чет 09 тра, 2019 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вопросы нельзя решать. Решают задачи, а на вопросы отвечают
Когда мы договариваемся о простых вещах, они не требуют трактовок сложных терминов.
Для более сложных материй существуют юристы. Они могут исключить разное понимание, сведя ситуацию к такой, при которой никто вообще ничего не понимает. Все в равных условиях, не нуждаются в трактовках и выполняют последовательности действий, которые прописаны
Ну а кто экономит на юристах в вопросах сложнее продажи одной единицы товара, далеко не всегда получает ожидаемый результат.
А еще очень часто понимание процессов нам заменяют традиции. Пониманию процесса спекуляции, кстати, очень сильно мешает традиция считать спекуляцию, как и любое другое получение дохода, чем-то предосудительным.
Додано: Чет 09 тра, 2019 15:11
... отут точно - за крок до перевороту думок! ©
....от і розкрилась велика таємниця тисячоліття!!!
- виявляється, наші бабусі з давніх давен квасили капусту/огірки/помідори..... - теж, щоб спекульнути
... чи..... просто вижити?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 09 тра, 2019 15:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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