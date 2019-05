Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43

А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )

Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.

Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.

"The quieter you become, the more you are able to hear"