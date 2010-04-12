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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1127112811291130

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в общем, кругом одни спекулянты, куда не глянь )
Особенно в нашей стране, где производство практически умерло.
Вместо заводов - офисы, в которых сидят дельцы купи-продай.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Человек хочет приобрести помидоры в банках с целью спекуляций (подорожания актива в ближайшем будущем). Для этого он модифицирует способ покупки. Он покупает целые помидоры в августе и сам консервирует их в банки. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле.

Предприятие хочет купить чугун с целью спекуляций, ожидая его подорожания в ближайшем будущем. Для этого оно модифицирует способ покупки. Оно покупает руду и кокс (уголь), строит домну и само выплавляет чугун. С этого момента и будем считать, что путем некоторых действий ему удалось приобрести товар дешевле. :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:23

  zzzzzz написав:Bloomberg предсказывает Китаю крупнейший в его истории дефолт в 2019 г

В 2019 году Китаю может угрожать крупнейший в его истории дефолт в размере 13 трлн долларов, пишет Bloomberg. Согласно проведенному агентством исследованию, с начала этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Этот процесс развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тренд ясен: если не будет предпринято никаких изменений, в 2019 году мы увидим новые максимумы по дефолту внутреннего китайского рынка облигаций, пишет агентство.

Причина этой ситуации – продолжающееся сокращение финансирования банковского сектора страны, особенно малых и средних компаний. Помимо этого, власти страны все сильнее сокращают систему теневого банкинга, в котором принятие кредитных решений контролируется государством меньше. Именно с этим связан всплеск дефолта в 2017 году, который продолжается по сей день. Власти страны в 2016 году попытались сократить избыточные производственные мощности, что также сказалось на кредитных рынках, полагает Bloomberg.

Это торговая война, которая перерастает в информационную. 5 ярдов для Китая - это туфта. А 13 триллионов - фантазия. Тем более что владеют этими задолжавшими корпорациями часто сами американцы. А гос. долг у Китая мизерный. А вот у США 22 трюлика или 110% ВВП. Вот где бомба!
А американцы все на зеркало пеняют. Их товары не берут, потому что они дорогие из-за искусственно переоцененного доллара, других причин нет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:26

  dima_beleb написав:чего то я не помню такого. Или у меня синдром Манделы. :)

Да, спекуляции с гривной были в 2008-м, но в 2006-м...
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:54

Сибарит самое время заводить на портале рубрику ликбез :mrgreen:
Мне вот всегда было интересно, как люди умудряются вообще решать какие-то вопросы, хоть о чем-то договариваться? Ведь если хоть немного копнуть и проанализировать диалоги, оказывается что каждый разговаривал "о своем". Практически в каждой фразе и термине, собеседники видят разное. А по-поводу уточнить терминологию вообще никто не парится.
Это просто парадокс какой-то :shock:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Мне вот всегда было интересно, как люди умудряются вообще решать какие-то вопросы, хоть о чем-то договариваться? Ведь если хоть немного копнуть и проанализировать диалоги, оказывается что каждый разговаривал "о своем". Практически в каждой фразе и термине, собеседники видят разное.

Вопросы нельзя решать. Решают задачи, а на вопросы отвечают :)
Когда мы договариваемся о простых вещах, они не требуют трактовок сложных терминов.
Для более сложных материй существуют юристы. Они могут исключить разное понимание, сведя ситуацию к такой, при которой никто вообще ничего не понимает. Все в равных условиях, не нуждаются в трактовках и выполняют последовательности действий, которые прописаны :)
Ну а кто экономит на юристах в вопросах сложнее продажи одной единицы товара, далеко не всегда получает ожидаемый результат.

А еще очень часто понимание процессов нам заменяют традиции. Пониманию процесса спекуляции, кстати, очень сильно мешает традиция считать спекуляцию, как и любое другое получение дохода, чем-то предосудительным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:11

... отут точно - за крок до перевороту думок! ©

....от і розкрилась велика таємниця тисячоліття!!!
- виявляється, наші бабусі з давніх давен квасили капусту/огірки/помідори..... - теж, щоб спекульнути :)

... чи..... просто вижити? :(
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Когда мы договариваемся о простых вещах, они не требуют трактовок сложных терминов.

Вы уверены?
Сибарит, пришлите немного еды.
И вещи простые, и, термины несложные....
vovan_prm
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