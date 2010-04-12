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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:47
Живите своим умом!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:48
Сибарит написав: vovan_prm написав:
Мне вот всегда было интересно, как люди умудряются вообще решать какие-то вопросы, хоть о чем-то договариваться? Ведь если хоть немного копнуть и проанализировать диалоги, оказывается что каждый разговаривал "о своем". Практически в каждой фразе и термине, собеседники видят разное.
Вопросы нельзя решать. Решают задачи, а на вопросы отвечают
Когда мы договариваемся о простых вещах, они не требуют трактовок сложных терминов.
Для более сложных материй существуют юристы. Они могут исключить разное понимание, сведя ситуацию к такой, при которой никто вообще ничего не понимает. Все в равных условиях, не нуждаются в трактовках и выполняют последовательности действий, которые прописаны
Ну а кто экономит на юристах в вопросах сложнее продажи одной единицы товара, далеко не всегда получает ожидаемый результат.
А еще очень часто понимание процессов нам заменяют традиции. Пониманию процесса спекуляции, кстати, очень сильно мешает традиция считать спекуляцию, как и любое другое получение дохода, чем-то предосудительным.
Ещё уместно упомянуть, что были созданы смартконтракты, решающие много перечисленных проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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