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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:47
Живите своим умом!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:48
Сибарит написав: vovan_prm написав:
Мне вот всегда было интересно, как люди умудряются вообще решать какие-то вопросы, хоть о чем-то договариваться? Ведь если хоть немного копнуть и проанализировать диалоги, оказывается что каждый разговаривал "о своем". Практически в каждой фразе и термине, собеседники видят разное.
Вопросы нельзя решать. Решают задачи, а на вопросы отвечают
Когда мы договариваемся о простых вещах, они не требуют трактовок сложных терминов.
Для более сложных материй существуют юристы. Они могут исключить разное понимание, сведя ситуацию к такой, при которой никто вообще ничего не понимает. Все в равных условиях, не нуждаются в трактовках и выполняют последовательности действий, которые прописаны
Ну а кто экономит на юристах в вопросах сложнее продажи одной единицы товара, далеко не всегда получает ожидаемый результат.
А еще очень часто понимание процессов нам заменяют традиции. Пониманию процесса спекуляции, кстати, очень сильно мешает традиция считать спекуляцию, как и любое другое получение дохода, чем-то предосудительным.
Ещё уместно упомянуть, что были созданы смартконтракты, решающие много перечисленных проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:32
Сибарит написав: ЧИА написав:
Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство
Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.
Тогда спорным является Ваш первый пост, а именно пример покупки валюты для сбережения.
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Помещение валюты на депозит - это (актива) его видоизменение, пусть через финансовые операции (производство).
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:51
ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:49
Vitl написав: ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Ну, если ему хочется в долларах считать прибыль, то пусть осенью продает доллары дороже за гривну, а весной покупает доллары в зад по дешевле и значит побольше. Все равно и то и другое спекуляция согласно данного где-то здесь выше определения.
Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.
Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.
Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.
Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.
Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай.
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buratinyo
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