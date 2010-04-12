Vitl написав: ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Ну, если ему хочется в долларах считать прибыль, то пусть осенью продает доллары дороже за гривну, а весной покупает доллары в зад по дешевле и значит побольше. Все равно и то и другое спекуляция согласно данного где-то здесь выше определения.
Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.
Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.
Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.
Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.
Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай.