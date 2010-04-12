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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11291130113111321133>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:32

  Сибарит написав:
  ЧИА написав:Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция

Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство :)
Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.

Тогда спорным является Ваш первый пост, а именно пример покупки валюты для сбережения.
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Помещение валюты на депозит - это (актива) его видоизменение, пусть через финансовые операции (производство).
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.

Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:49

  Vitl написав:
  ЧИА написав:Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.

Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.

Ну, если ему хочется в долларах считать прибыль, то пусть осенью продает доллары дороже за гривну, а весной покупает доллары в зад по дешевле и значит побольше. Все равно и то и другое спекуляция согласно данного где-то здесь выше определения.

Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.

Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.

Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.

Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.

Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:02

  zzzzzz написав:Зображення

Интересно, государство одалживает у государства (Ощад, приват, укргаз, укрэксимбанк).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:55

сегодня в полночь по Киеву в Вашингтоне должны начаться переговоры

Трамп в Твиттере конкретно наехал на китайцев ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:10

  buratinyo написав:
  Vitl написав:
  ЧИА написав:Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.

Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.



Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.

Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай. :mrgreen:



Да, конечно, парк, лавочки что ещё для счастья нужно ? :mrgreen:
Любить город - работать для людей :lol:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:32

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Интересно, государство одалживает у государства (Ощад, приват, укргаз, укрэксимбанк).

вот у Привата как раз тех 150 000 000 грн о которых говорил Беня :D от же ....син, а ведь прав был, что ничего государство в приват не положило :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:39

  yama написав:
  BIGor написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Интересно, государство одалживает у государства (Ощад, приват, укргаз, укрэксимбанк).

вот у Привата как раз тех 150 000 000 грн о которых говорил Беня :D от же ....син, а ведь прав был, что ничего государство в приват не положило :mrgreen:


Что за глупости ? Гос-во выпустило ОВГЗ на 168 млрд.грн и передало их для увеличения уставного фонда банка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:53

  s0v7a написав:

Усіх причасних із Святом Перемоги!



Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться. :?

ЗЫ. Опять с вами. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:00

  Libo написав:ЗЫ. Опять с вами. :lol:

Рады видеть. Какую спецоперацию на этот раз выполняли ?
Игорь
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