|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:32
Сибарит написав: ЧИА написав:
Т.е. по факту - покупка помидоров в августе и домашняя консервация - это тоже спекуляция
Спекуляция не предполагает видоизменение актива. Сохраните помидоры до марта свежими - это будет спекуляция. Консервация - это уже производство
Разница между стоимостью купленных помидоров в марте и в августе - это прибыль.
Тогда спорным является Ваш первый пост, а именно пример покупки валюты для сбережения.
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Помещение валюты на депозит - это (актива) его видоизменение, пусть через финансовые операции (производство).
и это пройдет
-
ЧИА
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:51
ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15944
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:49
Vitl написав: ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Ну, если ему хочется в долларах считать прибыль, то пусть осенью продает доллары дороже за гривну, а весной покупает доллары в зад по дешевле и значит побольше. Все равно и то и другое спекуляция согласно данного где-то здесь выше определения.
Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.
Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.
Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.
Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.
Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1967 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 тра, 2019 19:55
сегодня в полночь по Киеву в Вашингтоне должны начаться переговоры
Трамп в Твиттере конкретно наехал на китайцев ))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 6341 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:10
buratinyo написав: Vitl написав: ЧИА написав:
Ну или для продажи через полгода при работе лето/зима.
Очередной раз вижу "детское" представление спекуляции.Покупка валюты летом, чтобы продать зимой не является спекулятивной операцией.Прочти Сибарита внимательно.Он пишет. что прибыль нужно получить также в долларах.Если следовать тому. что ты написал. то можно прибыль и не получить.Увеличение колва гривен не говорит об успешности действий.
Пришел с Харьковского Парка Горького. Куча новых аттракционов, зданий на территории парка с момента прошлого посещения. Работы по развитию парка не приостанавливаются и это пример успешного менеджмента. Дай Бог здоровья Кернесу.
Парк посещает много иностранцев. Они все ходят так как будто попали в рай.
Да, конечно, парк, лавочки что ещё для счастья нужно ?
Любить город - работать для людей
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:32
вот у Привата как раз тех 150 000 000 грн о которых говорил Беня
от же ....син, а ведь прав был, что ничего государство в приват не положило
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 890
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:39
yama написав:
вот у Привата как раз тех 150 000 000 грн о которых говорил Беня
от же ....син, а ведь прав был, что ничего государство в приват не положило
Что за глупости ? Гос-во выпустило ОВГЗ на 168 млрд.грн и передало их для увеличения уставного фонда банка.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33212
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 6341 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:53
s0v7a написав:
Усіх причасних із Святом Перемоги!
Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться.
ЗЫ. Опять с вами.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14571
|1724740
|
|
|6622
|1424477
|
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
|
|159
|273553
|
|