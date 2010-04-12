Инвестиции. Критические вопросы. Все успешно улажено.
У вас с Зеленым тоже скоро все наладится.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:05
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:08
buratinyo
Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.
Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.
Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.
Да, считать и вести бухучёт можно как кому хочется, также спать можно на голове и рассказывать, что Наполеон...
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 09 тра, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:11
ОВГЗ это же не деньги, а обязательства, то есть что бы получить живые деньги эти облигации должен кто-то купить со стороны ( третья сторона) .
ОВГЗ - Облигации внутреннего государственного займа.
Получается фигня : государство заняло ( мифических) денег у банка ( у которого и так не хватало денег) и теперь государство должно банку деньги, но быть должным не значит отдать Если предельно упростить тогда так : государство взяло на себя обязательства по всех долгах банка , но настоящих денег для покрытиях этих долгов не дало и не факт что имеет .
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 тра, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:11
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17
вы сменили аватарку или с аватаркой Нео из матрицы другой Юрий ? Я тоже рад видеть Либо. С ним весело ! это совсем не означает что я согласен со всем что он говорит, часто скорее наоборот - не согласен. Но ведь всегда интересно почитать чужие мысли ( чужое мнение). Кабанчик еще появляется время от времени уже с 2016 или 2017 обещает попийсят тоже полезный персонаж характерный - всепропальщик . Так что пусть пишут ведь на этом форуме можно добавить в игнор любого персонажа !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:26
Если ты со мной не согласен, то ты отказываешься от собственного счастья. Меня надо слушать. Я говорю истину. В моих словах успех.
Поставил на сенсацию на Ливерпуль и крупно выиграл.
По закону преферанса "мизера ходят парами" поставил все Тоттенхем и о чудо! На последних секундах ... Чуть не уписялся, чуть сердце не остановилось от счастья!
А ты не согласен...
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:32
А может лучше говорить до матча,а не после,а то реально немножко иначе выходит,ну типа как с Хорватией в матче с Пивнямы
А на Шахтёр ставили?
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:45
ну вот Либо не было и я не знал на кого ставить уже хоть какая польза . Как совершеннолетний имею право на собственное мнение по любому вопросу . Хотя по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ... во сборная Украины последний матч я ставил на ничью... и что на последних минутах случилось ...сказать что я НЕ рад за сборную - не верно, но блин чувство двоякое
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:49
Я позавчера только прилетел из-за океана. Не было время сюда зайти. А про Хорватию я тогда честно до матча вам телеграфировал. Но тогда неудача. Бывает. Сейчас в точку. У меня май очень точный на прогнозы. Сейчас концентрирую энергию и пытаюсь увидеть финал. О всеех своих ставках сообщу заранее. Следите за моими сообщениями. Не провтыкайте.
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