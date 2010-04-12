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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1130113111321133>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:05

  Игорь написав:
  Libo написав:ЗЫ. Опять с вами. :lol:

Рады видеть. Какую спецоперацию на этот раз выполняли ?


Инвестиции. Критические вопросы. Все успешно улажено. 8)
У вас с Зеленым тоже скоро все наладится. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:08

buratinyo
Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.

Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.

Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.

Да, считать и вести бухучёт можно как кому хочется, также спать можно на голове и рассказывать, что Наполеон...
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 09 тра, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:11

  zzzzzz написав:Что за глупости ? Гос-во выпустило ОВГЗ на 168 млрд.грн и передало их для увеличения уставного фонда банка.
ОВГЗ это же не деньги, а обязательства, то есть что бы получить живые деньги эти облигации должен кто-то купить со стороны ( третья сторона) .
Уставный капитал Уставный капитал банка состоит из суммы вложений его участников и определяет минимальный [url]размер имущества[/url], гарантирующего интересы его кредиторов. Это первоначальный ресурс для деятельности кредитной организации. В уставном капитале не может быть заемных средств.

https://www.banki.ru/wikibank/ustavnyiy_kapital/
ОВГЗ - Облигации внутреннего государственного займа.
Получается фигня : государство заняло ( мифических) денег у банка ( у которого и так не хватало денег) и теперь государство должно банку деньги, но быть должным не значит отдать :roll: Если предельно упростить тогда так : государство взяло на себя обязательства по всех долгах банка , но настоящих денег для покрытиях этих долгов не дало и не факт что имеет :D .
Востаннє редагувалось yama в Чет 09 тра, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:11

  Игорь написав:Рады видеть.

это вы о себе во множественном числе?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17

  Yuri_T написав:
  Игорь написав:Рады видеть.

это вы о себе во множественном числе?
вы сменили аватарку или с аватаркой Нео из матрицы другой Юрий ? :) Я тоже рад видеть Либо. С ним весело ! это совсем не означает что я согласен со всем что он говорит, часто скорее наоборот - не согласен. Но ведь всегда интересно почитать чужие мысли ( чужое мнение). Кабанчик еще появляется время от времени уже с 2016 или 2017 обещает попийсят :) тоже полезный персонаж характерный - всепропальщик :) . Так что пусть пишут ведь на этом форуме можно добавить в игнор любого персонажа !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17

  Yuri_T написав:
  Игорь написав:Рады видеть.

это вы о себе во множественном числе?


А ты не рад?
Я привез вам добрую весть. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:26

  yama написав: Я тоже рад видеть Либо. С ним весело ! это совсем не означает что я согласен со всем что он говорит, часто скорее наоборот - не согласен.


Если ты со мной не согласен, то ты отказываешься от собственного счастья. Меня надо слушать. Я говорю истину. В моих словах успех.
Поставил на сенсацию на Ливерпуль и крупно выиграл.
По закону преферанса "мизера ходят парами" поставил все Тоттенхем и о чудо! На последних секундах ... Чуть не уписялся, чуть сердце не остановилось от счастья!
А ты не согласен...

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:32

  Libo написав:А ты не согласен...

:lol: :lol: :lol:

А может лучше говорить до матча,а не после,а то реально немножко иначе выходит,ну типа как с Хорватией в матче с Пивнямы :D

А на Шахтёр ставили?

Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???

п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:45

  Libo написав:
  yama написав: Я тоже рад видеть Либо. С ним весело ! это совсем не означает что я согласен со всем что он говорит, часто скорее наоборот - не согласен.


Если ты со мной не согласен, то ты отказываешься от собственного счастья. Меня надо слушать. Я говорю истину. В моих словах успех.
Поставил на сенсацию на Ливерпуль и крупно выиграл.
По закону преферанса "мизера ходят парами" поставил все Тоттенхем и о чудо! На последних секундах ... Чуть не уписялся, чуть сердце не остановилось от счастья!
А ты не согласен...

:lol:
ну вот Либо не было и я не знал на кого ставить :) уже хоть какая польза . Как совершеннолетний имею право на собственное мнение по любому вопросу :lol: . Хотя по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ... во сборная Украины последний матч я ставил на ничью... и что на последних минутах случилось ...сказать что я НЕ рад за сборную - не верно, но блин чувство двоякое :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:49

  somilitark написав:
  Libo написав:А ты не согласен...

:lol:

А может лучше говорить до матча,а не после,а то реально немножко иначе выходит,ну типа как с Хорватией в матче с Пивнямы :D

А на Шахтёр ставили?

Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???

п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня :P


Я позавчера только прилетел из-за океана. Не было время сюда зайти. А про Хорватию я тогда честно до матча вам телеграфировал. Но тогда неудача. Бывает. Сейчас в точку. У меня май очень точный на прогнозы. Сейчас концентрирую энергию и пытаюсь увидеть финал. О всеех своих ставках сообщу заранее. Следите за моими сообщениями. Не провтыкайте. :?
Libo
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